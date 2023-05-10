Режиссёр Клим Шипенко рассказал, почему «Вызов» важно было снимать в космосе

Режиссёр Клим Шипенко в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что из десятков часов отснятого в космосе материала в фильм вошло около 45 минут, но это того стоило.

Об этом пишет kp.ru.

Любое кино можно снять в студии. Вопрос только в том, насколько хорошим оно будет, поделился размышлениями режиссёр.

«Вызов» — это эксперимент. Могло бы вообще ничего не получиться, никто ничего не гарантировал. Но мы хотели быть первыми. Это дорогого стоит», — подчеркнул Шипенко.

Он отметил, что «Вызов» — история, связанная с реальными космонавтами, с настоящей космической станцией.

«Мы подо всё это и придумывали сценарий с моим соавтором Бакуром Бакурадзе», — заключил режиссёр картины.

Ранее Nation News сообщил, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».