Режиссёр Клим Шипенко рассказал, почему «Вызов» важно было снимать в космосе
- Gettyimages.ru
Об этом пишет kp.ru.
Любое кино можно снять в студии. Вопрос только в том, насколько хорошим оно будет, поделился размышлениями режиссёр.
«Вызов» — это эксперимент. Могло бы вообще ничего не получиться, никто ничего не гарантировал. Но мы хотели быть первыми. Это дорогого стоит», — подчеркнул Шипенко.
Он отметил, что «Вызов» — история, связанная с реальными космонавтами, с настоящей космической станцией.
«Мы подо всё это и придумывали сценарий с моим соавтором Бакуром Бакурадзе», — заключил режиссёр картины.
Ранее Nation News сообщил, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».