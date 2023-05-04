Новый рубеж: фильм «Вызов» собрал в кино 1 млрд рублей

Художественная картина режиссёра Клима Шипенко «Вызов» за 13 дней в прокате собрала свой 1 млрд, благодаря чему заняла 20-е место среди российских фильмов, достигших этой планки. Предыдущим «миллиардером» была семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». За первые выходные дни в прокате сборы «Вызова» составляли более 426 млн рублей, а во вторые лента заработала 299,8 млн. Это не первый фильм Шипенко, вошедший в список миллиардеров: картина «Холоп», над которой также работал постановщик, в новогодние праздники с 2019 по 2020 год тоже достигла отметки 1 млрд за десять дней проката. Всего «Холоп» собрал около 3 млрд рублей.

Фильм Клима Шипенко «Вызов» с момента выхода на экраны заработал чуть более 1 млрд рублей. По данным ЕАИС на 4 мая, общие сборы ленты составляют почти 1,01 млрд, включая предпродажи билетов на предстоящие выходные дни. Знаковый рубеж был достигнут за 13 дней.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», благодаря таким значительным результатам картина заняла 20-е место среди фильмов, собравших 1 млрд и больше в российском прокате. Предыдущим лидером-«миллиардером» был семейный фильм «Чебурашка», заработавший 6,8 млрд рублей. Производством обеих лент занималась кинокомпания Yellow, Black and White.

За первые выходные «Вызов» также показал весомый результат — картина собрала 426 млн рублей и стала самой кассовой лентой на старте в России с начала 2023 года (за исключениям того же «Чебурашки», вышедшего в новогодние праздники). Ранее лидировал боевик Чада Стахелски «Джон Уик 4», заработавший в первые прокатные выходные 302,3 млн рублей. Вторые прокатные выходные у «Вызова» также выдались удачными — 299 млн рублей.

Точный бюджет фильма не раскрывается, однако известно, что первоначальные расходы на производство оценивались в 905 млн рублей, но позднее авторы ленты запросили у Фонда кино ещё 250 млн. Впрочем, по словам Константина Эрнста, итоговая сумма затрат всё же не превысила 1 млрд рублей.

К слову, «Вызов» не первый проект режиссёра Клима Шипенко, который сумел добиться сборов на уровне 1 млрд рублей. Так, картина «Холоп», над которой работал постановщик, в России вышла 26 декабря и заработала первый 1 млрд за десять дней. Всего сборы ленты составили более 3 млрд. Как и в случае с «Чебурашкой», на показатели сборов повлияло то, что транслировалась картина в кинотеатрах во время новогодних праздников, когда количество посетителей кино значительно увеличивается.

© Кадр из фильма «Вызов»

Несмотря на лидерство, «Вызов» не оправдал ожиданий прокатчиков, которые надеялись, что активная рекламная кампания принесёт фильму больше 500 млн рублей в первые входные.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», на маркетинговое продвижение ленты было затрачено порядка 91 млн рублей. Эта сумма превысила расходы на продвижение новогоднего лидера в кино «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко, чья рекламная кампания обошлась в 82 млн и затрагивала больше источников информации для распространения. Реклама «Вызова» транслировалась на Первом канале и справочно-информационном портале «Госуслуги», а рекламу «Чебурашки» можно было увидеть на нескольких телеканалах и в печатных изданиях, а также услышать по радио.

В продвижение «Холопа» прокатчики в своё время вложили больше, чем в «Вызов». Как сообщал Forbes, эта сумма одного из кассовых фильмов в российском прокате была близка к 150 млн рублей. При этом реклама «Холопа» транслировалась не только на телевидении и интернет-площадках. К маркетинговой кампании были также подключены блогеры и социальные сети.

В конце апреля стало известно, что и при продвижении «Вызова», вероятно, будет проведена работа с инфлюенсерами. Как отметил директор департамента новых технологий консалтинговой компании J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, работа с молодёжью в кинобизнесе — это довольно распространённый метод донесения информации до людей.

Тем не менее расходы на маркетинг не являются гарантией успешного проката, считает продюсер Дмитрий Литвинов. Как он заявлял «Коммерсанту», «Вызов» нацелен на аудиторию 12+, в отличие от семейной комедии «Чебурашка» Дьяченко, рассчитанной на зрителей любого возраста.

В широкий прокат лента «Вызов» вышла 20 апреля. Это первый художественный полнометражный фильм, часть которого снималась в космосе.

Также по теме «Потому что она крутая»: состоялась премьера фильма Клима Шипенко «Вызов» Состоялась премьера картины Клима Шипенко «Вызов» — первой в истории художественной ленты, частично снятой в космосе. Фильм стал...

Картина стала сенсацией для всего мира, благодаря ей Россия обогнала Голливуд в гонке за первое кино, снятое в космосе. Как отмечал президент России Владимир Путин, выход «Вызова» — уникальное событие для мирового кинематографа, а его производство можно считать настоящим гражданским человеческим поступком.

Для съёмок в октябре 2021 года на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Всего на орбите они провели 12 суток и отсняли 30 часов, из которых в финальную версию ленты вошло порядка 30 минут. На Земле съёмки картины проходили в течение 53 дней.

Сюжет киноленты сфокусирован на торакальном хирурге Евгении, которая должна за месяц подготовиться к полёту на МКС, где ей предстоит сделать сложную операцию космонавту. Его возвращение домой живым зависит от этой процедуры.