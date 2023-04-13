«Потому что она крутая»: состоялась премьера фильма Клима Шипенко «Вызов»

Состоялась премьера картины Клима Шипенко «Вызов» — первой в истории художественной ленты, частично снятой в космосе. Фильм стал настоящим вызовом и для самого режиссёра, и для исполнительницы главной роли Юлии Пересильд: им пришлось совершить полёт на МКС, чтобы отснять самую напряжённую часть действия. Но даже без этого космического приключения новый фильм Шипенко весьма убедителен: это картина с грамотно выстроенным сюжетом, запоминающейся атмосферой и удачно подобранным актёрским составом.

Вариант игровой: «В трёх миллиметрах от смерти»

В среду, 12 апреля, в Москве прошла торжественная премьера фильма Клима Шипенко «Вызов». О проекте говорили давно и много — ведь постановщик и исполнительница главной роли впервые в истории игрового кино полетели в космос, чтобы отснять материал.

Ранее Том Круз заявлял, что намерен отправиться на МКС, чтобы снять фильм в космосе. Руководитель Universal Донна Лэнгли в 2022 году рассказала, что у них с актёром есть «отличный проект: доставить ракету на космическую станцию и пострелять». Но теперь уже понятно, что голливудские кинематографисты окажутся лишь вторыми. Кроме того, исходя из озвученных планов, можно предположить, что их картина будет далека от реальности — крайне маловероятен позитивный исход для кого-либо на станции, о которой космонавт Олег Новицкий, также исполнивший одну из центральных ролей в «Вызове», сказал: «Здесь всего три миллиметра отделяют вас от смерти». Ведь толщина стенок герметичной оболочки модулей МКС составляет 3 мм металла.

«Вызов» вполне убедителен и реалистичен: в нём нет накачанных супергероев, заполошной стрельбы во все стороны. Отсутствуют и сомнительные сюжетные решения, привычные для многих фантастических лент: топливо не заканчивается в самый неподходящий момент и никакие «чужие» героев не атакуют. Это фильм вообще не об этом — он в первую очередь о долге, характере, человеческой воле, о том, как один профессионал, невзирая на все сложности и опасности, идёт на риск, чтобы спасти другого.

Кадр со съёмок фильма «Вызов»

© vyzov.roscosmos.ru

Прежде всего «Вызов» хорош благодаря продуманному сценарию. Можно, конечно, поставить под сомнение внезапное происшествие в открытом космосе, когда член российского экипажа МКС получает серьёзную травму, но здесь необходимо сделать скидку на то, что история художественная и прежде всего должна увлекать зрителя и удерживать его внимание. А с этим фильм полностью справляется — по тому, как прописан каждый центральный персонаж, его характер и история, видно, что авторы душой болели за своё детище, до мелочей выверяя каждую реплику и каждый сюжетный поворот.

Главная героиня — торакальный хирург Евгения Беляева, женщина с непростой судьбой, трагически потерявшая мужа и воспитывающая дочь Машу (Варвара Володина). Поначалу её полёт на МКС никем всерьёз не рассматривается — отобрана группа кандидатов, которые проходят тесты и предполётную подготовку. Да и жизненные обстоятельства не позволяют Евгении отправиться в командировку: на её дочь подано заявление в полицию в результате конфликта с одноклассницей, а отец потерпевшей — прокурор (Александр Самойленко), он не идёт на мировую и угрожает довести дело до суда и «решать всё в правовом поле».

По ходу тестов часть кандидатов отсеивается, а в финал выходит Влад (Милош Бикович) — коллега и старый друг Евгении, но в результате на МКС отправляется не он. «Потому что она крутая», — говорит Влад ассистентке на операции. Впрочем, на деле за решением отправить в космос Беляеву стоял и ряд других факторов, включая её профессионализм и упорство.

Первые две трети ленты — ещё до отправки героини на МКС — смотрятся на одном дыхании при полном отсутствии экшен-сцен. За героями интересно наблюдать, сюжетные линии выстроены логично и цельно, а персонажи сыграны достоверно. Происходящему на экране веришь, а героям — сопереживаешь. На премьере многие зрители в зале украдкой вытирали глаза на особенно драматичных моментах и аплодировали в эффектных сценах — а их в «Вызове» много.

Кадр из фильма «Вызов»

© vyzov.roscosmos.ru

Наблюдать за подготовкой к полёту и тренировками кандидатов особенно интересно, когда понимаешь, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко прошли через все эти испытания и на самом деле полетели в космос, а не сняли всё в студийном павильоне. Потрясают и эпизоды в самолёте-лаборатории Ил-76 МДК, который уходит в контролируемое пике, чтобы позволить испытуемым ощутить себя в невесомости на 25 секунд и понять, как в ней двигаться.

Съёмочная группа в лице режиссёра, актрисы и троих космонавтов — Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва — провела на МКС 12 суток. За это время было отснято 30 часов материала, из которого в финальную версию картины вошло порядка получаса — почти четверть всего хронометража. Зритель, избалованный космической фантастикой, не сразу прочувствует всю ценность этих 30 минут, но стоит только осознать, что происходящее на экране не графика, не студийная съёмка, а настоящая невесомость на космической станции в 400 км от Земли, как тебя начинает пробирать всерьёз. В этом же таится и некоторое неудобство: из-за отсутствия привязки к одной плоскости и постоянных кульбитов героев в узких пространствах переходов МКС голова может закружиться даже у зрителя. Остаётся лишь гадать, что испытывали Юлия Пересильд и Клим Шипенко, которые умудрились в таких условиях снять столь красивый материал.

Единственным минусом «Вызова» является довольно грубая вставка рекламных продуктов. Ни для кого не секрет, что на съёмки ленты такого масштаба нужен впечатляющий бюджет, так что спонсорские вложения пришлось отрабатывать, но перевод денег из космоса через банковское приложение смотрится несколько комично. Как и фраза одного из сотрудников Центра управления полётами «у нас тут кроме «Мегафона» ничто не ловит» в ответ на жалобу на отсутствие связи у здания. Впрочем, можно и закрыть глаза на эти моменты на фоне всех достоинств фильма.

«Вызов» Шипенко — мощная картина, которая без морализаторства и нравоучений расставляет акценты в вопросе: «Кто такие настоящие герои?» Этот фильм — пример для юного поколения и интересная история для зрителей постарше.

В широкий прокат «Вызов» выходит 20 апреля.