Berliner Kurier: Россия вышла победителем в гонке за первый фильм в космосе

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Россия обогнала Голливуд в гонке за первый фильм в космосе, представив фильм «Вызов», частично снятый на Международной космической станции, пишет Berliner Kurier.
Berliner Kurier: Россия вышла победителем в гонке за первый фильм в космосе
  • © Госкорпорация «Роскосмос»

«В гонке за первый фильм, снятый в космосе, Россия впереди», — отмечает газета.

Издание пишет, что гонка за первый фильм в космосе «чем-то напоминает холодную войну между Москвой и Вашингтоном».

Президент России Владимир Путин отмечал, что первый фильм в истории, снятый в космосе, — это уникальное событие для мирового кинематографа и в этом Россия оказалась первой.

Российская актриса Юлия Пересильд ранее заявила, что после съёмок в фильме Клима Шипенко «Вызов» не может считать другие фильмы про космос правдоподобными.

Кроме того, в России выпустят марку, посвящённую фильму.

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