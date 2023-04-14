В России выпустят посвящённую фильму «Вызов» марку

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В России выпустят марку, посвящённую частично снятому в космосе фильму «Вызов». Она появится в продаже 20 апреля, в день выхода картины в широкий прокат.
В России выпустят посвящённую фильму «Вызов» марку
  • РИА Новости

«20 апреля в обращение по всей стране выйдет почтовая марка в серии «Современный российский кинематограф», посвящённая художественному фильму «Вызов». Тираж почтовой марки составляет 180 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для почтовых отделений Москвы, Звёздного Городка и Королёва Московской области, Байконура, Перми и Челябинска», — говорится в заявлении пресс-службы компании «Марка», которое приводит РИА Новости.

На марке будет изображён постер картины. 

Ранее в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Вызов». 

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