В России выпустят посвящённую фильму «Вызов» марку

В России выпустят марку, посвящённую частично снятому в космосе фильму «Вызов». Она появится в продаже 20 апреля, в день выхода картины в широкий прокат.

РИА Новости

«20 апреля в обращение по всей стране выйдет почтовая марка в серии «Современный российский кинематограф», посвящённая художественному фильму «Вызов». Тираж почтовой марки составляет 180 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для почтовых отделений Москвы, Звёздного Городка и Королёва Московской области, Байконура, Перми и Челябинска», — говорится в заявлении пресс-службы компании «Марка», которое приводит РИА Новости. На марке будет изображён постер картины. Ранее в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Вызов».