В России выпустят посвящённую фильму «Вызов» марку
- РИА Новости
«20 апреля в обращение по всей стране выйдет почтовая марка в серии «Современный российский кинематограф», посвящённая художественному фильму «Вызов». Тираж почтовой марки составляет 180 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для почтовых отделений Москвы, Звёздного Городка и Королёва Московской области, Байконура, Перми и Челябинска», — говорится в заявлении пресс-службы компании «Марка», которое приводит РИА Новости.
На марке будет изображён постер картины.
Ранее в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Вызов».