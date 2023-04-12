Актриса Юлия Пересильд считает «Вызов» единственным правдоподобным фильмом про космос

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Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что после съёмок в фильме Клима Шипенко «Вызов» не может считать другие фильмы про космос правдоподобными.
Актриса Юлия Пересильд считает «Вызов» единственным правдоподобным фильмом про космос
  • РИА Новости

«Съёмка в космосе — это совершенно другое. Зритель изначально знает, что это не графика, поэтому воспринимает иначе. Вдобавок в космосе абсолютно другая логика съёмки. Все фильмы в подобном жанре, включая мою любимую «Гравитацию», сняты неправдоподобно. Теперь я точно могу это сказать», — рассказала актриса в интервью PeopleTalk.

Пересильд также добавила, что авторы подобных фильмов стремятся показать зрителю эффектную картинку, которая «не имеет никакого отношения к космосу».

Ранее режиссёр Клим Шипенко рассказал, как изменилась внешность Юлии Пересильд во время съёмок в космосе.

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