Клим Шипенко рассказал, как Юлия Пересильд выглядела в космосе

Режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал о том, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд во время съёмок картины помолодела.

Постановщик удивился, почему в космосе так мало женщин, и уточнил, что актрисе пошли на пользу съёмки фильма.

«Королёв говорил, что космос — это не для женщин, но я так не думаю. Женщины в космосе выглядят потрясающе. Юля точно на лет десять помолодела! Так что мужчинам это понравится», — заявил Шипенко в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Режиссёр добавил, что на данный момент не планирует дальше развивать тему космоса в своём творчестве.

Фильм «Вызов» — это первая полнометражная игровая лента в мире, снятая в космосе. В прокат картина выходит 20 апреля. Помимо Юлии Пересильд, роли в ней исполнили Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Пётр Дубров и другие.

Ранее Милош Бикович назвал уникальным опытом своё участие в фильме «Вызов».