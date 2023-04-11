Клим Шипенко рассказал, как Юлия Пересильд выглядела в космосе

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Режиссёр фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал о том, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд во время съёмок картины помолодела.
Клим Шипенко рассказал, как Юлия Пересильд выглядела в космосе
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Постановщик удивился, почему в космосе так мало женщин, и уточнил, что актрисе пошли на пользу съёмки фильма.

«Королёв говорил, что космос — это не для женщин, но я так не думаю. Женщины в космосе выглядят потрясающе. Юля точно на лет десять помолодела! Так что мужчинам это понравится», — заявил Шипенко в разговоре с изданием Teleprogramma.pro

Режиссёр добавил, что на данный момент не планирует дальше развивать тему космоса в своём творчестве.

Фильм «Вызов» — это первая полнометражная игровая лента в мире, снятая в космосе. В прокат картина выходит 20 апреля. Помимо Юлии Пересильд, роли в ней исполнили Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Пётр Дубров и другие.

Ранее Милош Бикович назвал уникальным опытом своё участие в фильме «Вызов».

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