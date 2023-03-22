Милош Бикович назвал уникальным опытом своё участие в фильме «Вызов»
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«Оба этих фильма для меня очень важны. Потому что один из них вошёл в историю благодаря космическому масштабу, а второй является продолжением фильма, который вошёл в историю благодаря народной любви и хорошим кассовым сборам», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам актёра, он никогда не предполагал, что будет проходить обучение, которое предусмотрено для космонавтов, а ещё сможет ощутить невесомость.
Как отметил Бикович, съёмки в «Вызове» — это уникальный опыт.
Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».