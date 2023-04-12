Путин назвал уникальным событием для мирового кино первый снятый в космосе фильм
- РИА Новости
«Настоящий гражданский, человеческий поступок совершила команда фильма с очень символичным названием «Вызов». Она осуществила замечательный научно-просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.
Президент поблагодарил и поздравил всех, кто принимал участие в создании картины.
«Она является уникальным событием для мирового кинематографа», — подчеркнул он.
Российская актриса Юлия Пересильд ранее заявила, что после съёмок в фильме Клима Шипенко «Вызов» не может считать другие фильмы про космос правдоподобными.
Фильм «Вызов» — это первая полнометражная игровая лента в мире, снятая в космосе. В прокат картина выходит 20 апреля.
Помимо Юлии Пересильд, роли в ней исполнили Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Пётр Дубров и другие.