Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС.

Российский лидер выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма.

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — отметил президент.

По словам Путина, первый фильм в истории, снятый в космосе, — это уникальное событие для мирового кинематографа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не смотрел фильм «Вызов», но планирует посмотреть его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить