Российский президент Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС.

Российский лидер выступил на Дне космонавтики в Кремле, где состоялась премьера фильма.

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — отметил президент.

По словам Путина, первый фильм в истории, снятый в космосе, — это уникальное событие для мирового кинематографа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не смотрел фильм «Вызов», но планирует посмотреть его.