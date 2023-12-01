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Гендиректор Большого театра Урин объявил об уходе с поста

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил коллективу, что отработал последний день.

Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.

Отмечается, что данный пост он занимал с июля 2013 года.

Ранее Урин заявил, что продолжает работать на своей должности.

Также народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев после вручения первой Эрмитажной премии в Петербурге ответил журналистам на вопрос о возможности своего назначения на должность директора Большого театра.

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