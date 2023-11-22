Директор Большого театра Урин сообщил, что продолжает работать

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что продолжает работать на своей должности.

«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было», — сказал он, слова Урина приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.

Как писал Forbes, генеральный директор Большого театра уходит по собственному желанию. В Большом театре отказались комментировать эти новости.

Валерий Гергиев же, комментируя сообщения о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, заявил, что не искал способов работать ещё больше.