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Гергиев прокомментировал новость о возможном назначении главой двух театров

Гергиев: я не искал возможности работать ещё больше

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Народный артист СССР, дирижёр Валерий Гергиев, комментируя новость о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, — заявил, что не искал способов работать ещё больше.
Гергиев прокомментировал новость о возможном назначении главой двух театров
  • РИА Новости

«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как писали «Известия» со ссылкой на источник, дирижёр, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.

По данным источника Forbes, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин уходит с поста по собственному желанию.

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