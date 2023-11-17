Гергиев прокомментировал новость о возможном назначении главой двух театров
Гергиев: я не искал возможности работать ещё больше
- РИА Новости
«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Как писали «Известия» со ссылкой на источник, дирижёр, худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.
По данным источника Forbes, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин уходит с поста по собственному желанию.