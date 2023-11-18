Гергиев напомнил, что возглавляет Мариинский театр
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — подчеркнул он.
Гергиев добавил, что не будет комментировать ситуацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений насчёт руководства Большого театра нет, но эти вопросы обсуждались на разных совещаниях, в том числе с участием Владимира Путина.
В Большом театре отказались комментировать новости о том, что гендиректор ГАБТа Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию.