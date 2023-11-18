Гергиев напомнил, что возглавляет Мариинский театр

Дирижёр народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев после вручения первой Эрмитажной премии в Петербурге ответил журналистам на вопрос о возможности своего назначения на должность директора Большого театра.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — подчеркнул он.

Гергиев добавил, что не будет комментировать ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений насчёт руководства Большого театра нет, но эти вопросы обсуждались на разных совещаниях, в том числе с участием Владимира Путина.

В Большом театре отказались комментировать новости о том, что гендиректор ГАБТа Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию.