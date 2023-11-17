RT в Telegram
Подпишись

Кремль: на совещаниях с участием Путина обсуждали руководство Большого театра

Короткая ссылка
Никаких решений насчёт руководства Большого театра нет, но эти вопросы обсуждались на разных совещаниях, в том числе с участием президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль: на совещаниях с участием Путина обсуждали руководство Большого театра
  • РИА Новости

«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.

По данным Forbes, генеральный директор Большого театра уходит по собственному желанию. В Большом театре отказались комментировать эти новости.

Валерий Гергиев же, комментируя сообщения о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, заявил, что не искал способов работать ещё больше.

По словам Пескова, Путин не планирует проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра, дирижёром Валерием Гергиевым в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить