Кремль: на совещаниях с участием Путина обсуждали руководство Большого театра

Никаких решений насчёт руководства Большого театра нет, но эти вопросы обсуждались на разных совещаниях, в том числе с участием президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.

По данным Forbes, генеральный директор Большого театра уходит по собственному желанию. В Большом театре отказались комментировать эти новости.

Валерий Гергиев же, комментируя сообщения о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, заявил, что не искал способов работать ещё больше.

По словам Пескова, Путин не планирует проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра, дирижёром Валерием Гергиевым в Санкт-Петербурге.