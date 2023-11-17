Кремль: на совещаниях с участием Путина обсуждали руководство Большого театра
- РИА Новости
«Изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.
По данным Forbes, генеральный директор Большого театра уходит по собственному желанию. В Большом театре отказались комментировать эти новости.
Валерий Гергиев же, комментируя сообщения о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, заявил, что не искал способов работать ещё больше.
По словам Пескова, Путин не планирует проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра, дирижёром Валерием Гергиевым в Санкт-Петербурге.