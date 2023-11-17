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Песков: Путин не планирует проводить встречу с Уриным или Гергиевым

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Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра, дирижёром Валерием Гергиевым в Санкт-Петербурге.
Песков: Путин не планирует проводить встречу с Уриным или Гергиевым
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Гергиев сменит Урина на посту директора Большого театра.

По данным источника Forbes, генеральный директор Большого театра уходит по собственному желанию. В Большом театре отказались комментировать эти новости.

Валерий Гергиев же, комментируя сообщения о его возможном назначении главой двух театров — Большого и Мариинского, — заявил, что не искал способов работать ещё больше.

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