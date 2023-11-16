«Вызов» может получить продолжение
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Об этом в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил генеральный директор Первого канала и продюсер ленты Константин Эрнст.
Обратившись к режиссёру фильма, Эрнст отметил, что продолжение картины будет снято на Луне.
«Она (первая часть. — RT), безусловно, важный катализатор для отечественного кинематографа. Я думаю, что мы, Клим, с тобой будем ещё в том полётном возрасте, чтобы снять вторую часть «Вызова» с Луны», — приводит слова Эрнста портал spbdnevnik.ru.
Ранее Константин Эрнст сообщил, что в России снимут фильм с цифровыми аватарами звёзд советского кино.