«Вызов» может получить продолжение

Картина «Вызов» Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли может получить продолжение.

Об этом в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил генеральный директор Первого канала и продюсер ленты Константин Эрнст.

Обратившись к режиссёру фильма, Эрнст отметил, что продолжение картины будет снято на Луне.

«Она (первая часть. — RT), безусловно, важный катализатор для отечественного кинематографа. Я думаю, что мы, Клим, с тобой будем ещё в том полётном возрасте, чтобы снять вторую часть «Вызова» с Луны», — приводит слова Эрнста портал spbdnevnik.ru.

Ранее Константин Эрнст сообщил, что в России снимут фильм с цифровыми аватарами звёзд советского кино.