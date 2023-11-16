В России снимут фильм с цифровыми аватарами советских артистов

Первый канал планирует снять киноленту, в которой будут фигурировать цифровые аватары отечественных актёров. Начало съёмок планируется на весну.

Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на сессии «Кино — формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий», передаёт ТАСС.

«Мы весной запускаем фильм — очередная версия «Семи самураев», — отметил Эрнст.

Действие картины развернётся во времена Гражданской войны. Всего в ленте будет семь главных героев, из них двоих сыграют современные артисты, а остальных — советские актёры, сделанные с помощью цифровых технологий.

На данный момент проходит кастинг тех, на кого будут наложены аватары кинозвёзд СССР. По словам Эрнста, один из таких образов может воплотить Милош Бикович.

«Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актёр, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести», — приводит слова гендиректора телеканала источник.

Съёмки ленты, предположительно, будут длиться около года.

Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов работает над фильмом об искусственном интеллекте.