Тимур Бекмамбетов работает над фильмом об искусственном интеллекте

Кинематографист Тимур Бекмамбетов работает над фильмом о том, как людей будет судить искусственный интеллект.

Об этом, как передаёт ТАСС, постановщик рассказал на цифровом форуме Digital Bridge в Астане. По словам Бекмамбетова, ИИ может помочь человечеству.

«Я делаю фильм про искусственный интеллект, про то, как искусственный интеллект впервые стал судить людей. Я думаю, что искусственный интеллект нами создан, это наше детище. И если мы его воспитаем достойно, то он будет нам помогать», — приводит агентство слова режиссёра.

В качестве консультанта Бекмамбетова выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Кинематографист отметил, что узнал многое об интеграции искусственного интеллекта в юриспруденцию и судопроизводство. Вместе с тем источник отмечает, что режиссёр сам прибегает к высокотехнологичному разуму при создании образов героев кинолент и мультфильмов, а также при написании сценария.

Ранее фильм «Пропавшая без вести» Тимура Бекмамбетова стал самым просматриваемым проектом на Netflix.