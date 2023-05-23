Проект Тимура Бекмамбетова «Пропавшая без вести» возглавил топ Netflix

Фильм «Пропавшая без вести», продюсерами которого выступали Тимур Бекмамбетов и компания Bazelevs, занял первое место в списке самых просматриваемых картин в США на платформе Netflix.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на продюсерскую компанию, спустя два дня после цифрового релиза триллер обогнал в рейтинге фильм «Мать», главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес.

Как отметили в Bazelevs, фильм в прокате собрал $45 млн при бюджете $7 млн.

Триллер «Пропавшая без вести» — продолжение скринлайф-ленты «Поиск» Аниша Чаганти. Режиссёрами новой картины выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Главную роль исполнила актриса Сторм Рид.

Ранее стало известно, что состоялась цифровая премьера фильма «Джон Уик 4».