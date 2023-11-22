Возвращение популярного сериала: в 2024 году выйдет продолжение «Не родись красивой»

Телеканал СТС анонсировал продолжение популярного в своё время сериала «Не родись красивой» об умной девушке Кате, которая пришла работать в компанию по производству модной одежды и влюбилась в своего начальника. Сюжет сиквела держится в тайне, как и актёрский состав. В оригинальной ленте роли исполняли Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Пётр Красилов, Ольга Ломоносова и другие. Многие зрители надеются увидеть на экране любимых героев, особенно Викторию Клочкову (Юлия Такшина), однако нашлись и те, кто считает, что продолжение будет хуже основного сериала.

Популярный российский сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом сообщил главный режиссёр СТС Антон Федотов на презентации нового сезона телеканала.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала «Не родись красивой», — цитирует слова Федотова ТАСС.

Проект планируется выпустить в 2024 году. На данный момент руководство телеканала не раскрывает подробности о сюжете новой главы истории. Кроме того, неизвестно, будут ли участвовать артисты оригинальной многосерийной ленты. Возможно, к своей роли вернётся главная артистка проекта Нелли Уварова, так как именно её фото в образе Екатерины Пушкарёвой показали на презентации.

Сериал «Не родись красивой» впервые вышел в эфир СТС в 2005 году. В основу проекта легла колумбийская мелодрама «Я — Бетти, дурнушка», премьера которой состоялась в 1999 году. Сюжет отечественной адаптации сфокусирован на молодой и образованной Кате, которая устроилась на работу секретарём в компанию по производству модной одежды «Зималетто». Её руководитель — ловелас и красавчик Андрей Жданов. Катя влюбляется в него с первого взгляда: ради своего начальника она готова на всё, даже на обман. Когда Андрей начинает за ней ухаживать, счастью девушки нет предела. Однако позже героиня узнаёт, что вся эта романтика была лишь коварной игрой ради достижения определённой цели.

В команду режиссёров проекта входили Александр Назаров, Роман Просвирин, Карен Захаров, Станислав Назиров, Дарья Полторацкая и другие. Помимо Нелли Уваровой, роли исполняли Пётр Красилов, Григорий Антипенко, Ольга Ломоносова, Георгий Тараторкин, Мария Машкова, Ирина Муравьёва и другие.

Мнения пользователей сети по поводу продолжения некогда популярного сериала разделились. Многие рады предстоящему сиквелу и выражают надежду, что в новых эпизодах увидят любимых героев.

«Вот это я буду ждать! Помню, как ждала преображения Кати», — заявила одна из поклонниц.

«Ура! Наконец-то увидим продолжение», — прокомментировала другая.

«Жду собрания женсовета в туалете», — отметила одна из девушек.

Некоторые фанаты особенно ждут появления на экране Виктории Клочковой, чью роль исполняла Юлия Такшина.

«Ого, ждём камбэка Вики», — написала пользовательница.

«Ждём Вику», — вторит ей ещё одна фанатка.

Но среди комментариев встречаются и негативные. Часть аудитории сети считает, что нет смысла снимать продолжение, так как оно точно будет хуже основного сериала.

«Ну не умеют у нас снимать достойные продолжения. Пора смириться и не тратить на это огромные деньги», — высказался один из зрителей.

«Зачем продолжать копировать старые западные сериалы, если за 20 лет вышли уже новые?» — говорится в другом комментарии.

© Кадр из сериала «Не родись красивой» (2005)

Помимо этого, некоторые пользователи остались недовольны преображением героини Нелли Уваровой — они считают, что Катя Пушкарёва в проекте вообще не изменилась, поэтому не видят смысла снимать ещё и продолжение.

На презентации нового сезона телеканала были представлены и другие проекты. Так, в 2024 году поклонники сериала «Молодёжка» увидят продолжение. Съёмки ленты начнутся в декабре 2023 года.

«В 2024 году на СТС вернётся ещё один бренд с десятилетней выдержкой — «Молодёжка», — цитирует «Газета.ру» Федотова.

Это оригинальный отечественный сериал о команде хоккеистов, вышедший на экраны в 2013 году. Всего на сегодняшний день в проекте шесть сезонов.

Также среди анонсов — сериал «Плакса», шоу для детей «Ученик суперниндзя», программа «Прятки» с артистом Егором Кридом в роли ведущего и многие другие.

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