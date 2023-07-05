Сериал о Букиных из «Счастливы вместе» выйдет на экраны в новом сезоне

Многосерийный комедийный проект «Букины» о семье из Екатеринбурга включит в себя десять эпизодов и выйдет в новом сезоне на телеканале ТНТ.

К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Дарья Сагалова, Наталья Бочкарёва и Александр Якин, сообщает пресс-служба ТНТ.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних десяти лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актёров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объёмная — в духе времени. Но всё такая же уютная и обаятельная — как и наши герои», — рассказал Виктор Логинов.

Производством сериала занимается канал ТНТ совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян».

Ранее стало известно, что российский актёр, комик, продюсер и шоумен Сергей Светлаков вернётся на ТНТ.