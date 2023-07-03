Актёр Сергей Светлаков вернётся на телеканал ТНТ
- РИА Новости
О том, что шоумен будет вновь работать на ТНТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГПМ РТВ.
«По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актёр и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Также Светлаков будет сотрудничать с ТНТ в качестве продюсера.
Достигнуты договорённости по меньшей мере относительно трёх проектов. Речь идёт об участии Светлакова в новом юмористическом шоу телеканала, а также о шоу его собственного производства. Кроме того, Светлаков спродюсирует комедийный сериал.
Ранее в сети появился трейлер седьмого сезона сериала «Миллиарды».