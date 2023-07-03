Актёр Сергей Светлаков вернётся на телеканал ТНТ

Российский актёр, комик, продюсер и шоумен Сергей Светлаков подписал контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ) и будет задействован как минимум в трёх проектах на телеканале ТНТ.

О том, что шоумен будет вновь работать на ТНТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГПМ РТВ.

«По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актёр и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Также Светлаков будет сотрудничать с ТНТ в качестве продюсера.

Достигнуты договорённости по меньшей мере относительно трёх проектов. Речь идёт об участии Светлакова в новом юмористическом шоу телеканала, а также о шоу его собственного производства. Кроме того, Светлаков спродюсирует комедийный сериал.

Ранее в сети появился трейлер седьмого сезона сериала «Миллиарды».