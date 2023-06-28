В сети опубликован трейлер седьмого сезона сериала «Миллиарды»
- Gettyimages.ru
Ролик доступен на YouTube-канале Showtime.
Согласно синопсису, опубликованному под видео, в новом сезоне альянсы переворачиваются с ног на голову, появляются новые предатели, а бывшие враги становятся друзьями.
К своим ролям вернутся Дэвид Костабайл, Мэгги Сифф, Кори Столл, Кондола Рашад и другие.
Всего в седьмом сезоне будет 12 серий. Эпизоды будут выходить еженедельно, начиная с 11 августа.
Ранее стало известно, что вышел трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак».