В сети опубликован трейлер седьмого сезона сериала «Миллиарды»

Телеканал Showtime опубликовал трейлер финального сезона драматического сериала «Миллиарды».

Ролик доступен на YouTube-канале Showtime.

Согласно синопсису, опубликованному под видео, в новом сезоне альянсы переворачиваются с ног на голову, появляются новые предатели, а бывшие враги становятся друзьями.

К своим ролям вернутся Дэвид Костабайл, Мэгги Сифф, Кори Столл, Кондола Рашад и другие.

Всего в седьмом сезоне будет 12 серий. Эпизоды будут выходить еженедельно, начиная с 11 августа.

Ранее стало известно, что вышел трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак».