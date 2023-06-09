Последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта: вышел трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак»

Вышел официальный трейлер третьего сезона «Ведьмака», в котором Генри Кавилл в последний раз сыграет Геральта. В ролике вооружённый мечом ведьмак сражается с монстрами, людьми и всем, что встаёт у него на пути, чтобы защитить Цири. Фанаты восприняли ролик неоднозначно. Многие рады возможности вновь увидеть любимого персонажа в исполнии Кавилла, но огорчены тем, что это будет последнее появление актёра в проекте.

На YouTube-канале видеосервиса Netflix вышел трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Сюжет вдохновлён четвёртой книгой польского писателя Анджея Сапковского «Час презрения» из цикла «Ведьмак».

Геральт продолжит сражаться с кровожадными монстрами. Ролик насыщен захватывающими сценами драк, а также романтичными и комичными моментами. Он начинается с того, что герой Кавилла вместе с Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан) смотрят на статую воительницы с копьём в руках.

В разговоре со своим лучшим другом бардом Лютиком (Джои Бэти) Геральт отмечает, что только нейтралитет может обеспечить сохранность жизни, хоть и не даёт никаких дивидендов в виде почитания или памятника. Лютик отвечает, что невмешательство тоже имеет свои последствия. Геральт уверен в том, что он не оставит Цири, которую поджидают угрозы на каждом углу, в то время как на Континенте назревает война.

Учитывая, что в первых двух сезонах Геральт в основном придерживался принципа невмешательства в распрях и политических конфликтах, в новом сезоне он, вероятно, пересмотрит свои взгляды ради защиты Цири. В трейлере в неравном поединке герой сражается на мечах с множеством монстров и людей, прилагая все усилия, чтобы оградить девушку.

Йеннифэр, отвечающая за магическое обучение княжны, приводит её в защищённую крепость Аретуза, где, как она надеется, девушка раскроет свои магические способности. Персонаж Аллан практикуется и оживляет засохшее дерево. В другом кадре она с мечом в руках набрасывается на морское чудище.

Третий сезон разделён на две части, первые пять эпизодов выйдут 29 июня, а оставшиеся три станут доступны к просмотру 27 июля.

Зрители неоднозначно отреагировали на трейлер. На странице видеосервиса в Twitter фанаты возмущаются, что продолжение ещё не вышло, а четвёртый и пятый сезоны с участием другого актёра уже утвердили.

Некоторые пишут, что будут смотреть третий сезон только ради Кавилла, который «единственный может и должен быть Геральтом».

«Хотелось бы, чтобы Генри Кавилл и дальше играл в этом сериале. Если он уйдёт, смотреть там больше будет нечего», — говорит пользователь.

Многие, несмотря на предвкушение от просмотра, утверждают, что предстоящий сезон будет для них завершающим.

«Это последний сезон, который я буду смотреть. Генри был рождён и выращен в какой-то лаборатории специально для этой роли, а его вынудили уйти. Впрочем, ничего не имею против актёра, который его заменит», — отметил блогер.

В то время как одни желают пересмотреть первые два сезона перед третьим, которого ждут с трепетом, другие жалуются на несоответствие сюжета оригинальному произведению. Последние призывают авторов сериала прекратить разрушать мир, созданный Сапковским.

«Пожалуйста, нет, хватит уничтожать этот прекрасный мир», — говорится в комментарии.

Ещё один фанат, разочарованный тем, что авторы отошли от оригинального сюжета книг, предложил свой вариант названия сериала — «Плевок в лицо центральноевропейской культуры. Часть 3».

В то же время фанаты обратили внимание на изменения во внешности одного из персонажей. Они недовольны тем, что харизматичный Лютик в третьем сезоне выглядит куда менее привлекательно.

© Netflix

«Мне кажется, или поющий приятель становится всё более нелепым? В первом сезоне он кичился своей внешностью... Что происходит?» — говорится в комментарии.

О том, что Кавилл покинет шоу, стало известно в октябре 2022-го.

«Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон монстров и приключений, но, увы, в четвёртом сезоне я сниму с себя медальон и сложу свои мечи, — написал актёр в одной из соцсетей. — Вместо меня образ Белого Волка примерит фантастический Лиам Хемсворт. Как бывает с величайшими литературными героями, я передаю эту эстафету с благодарностью за то время, которое провёл, воплощая Геральта, и с нетерпением жду возможности увидеть, как этого удивительного и многогранного человека сыграет Лиам».

После этого появились слухи, что, как поклонник творчества Сапковского, Кавилл отказался от дальнейшей работы над сериалом из-за того, что авторы экранизации стали всё дальше отходить от первоисточника.

О планах Netflix экранизировать произведения Сапковского стало известно в 2017 году. Премьера проекта состоялась в декабре 2019-го и, хотя он понравился не всем зрителям из-за расхождений с литературным первоисточником, завоевал немало поклонников. Критики также в основном благосклонно приняли ленту. На портале Rotten Tomatoes «Ведьмак» набрал 81% «свежести».

В 2020-м компания объявила о запуске спин-оффа шоу — «Ведьмак: Происхождение», однако он не понравился ни критикам, ни зрителям. Гораздо больше фанатов впечатлило другое ответвление по вселенной магического мира — анимационная лента «Ведьмак: Кошмар волка», сюжет которого сконцентрирован на будущем наставнике Геральта — Весемире. Картина вышла в 2021 году и набрала 100% на Rotten Tomatoes.