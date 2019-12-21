Читали между строк: почему первый сезон «Ведьмака» не понравится любителям сериалов и фанатам книг Сапковского

В пятницу, 20 декабря, вышел первый сезон приключенческо-фантастического сериала «Ведьмак». В восьми эпизодах длительностью по часу рассказывается о приключениях Геральта из Ривии, княжны Цири и других героев романов польского писателя Анджея Сапковского. RT посмотрел весь сезон и рассказывает, почему «Ведьмак» с большой долей вероятности не понравится фанатам одноимённой серии книг и компьютерных игр и просто искушённому зрителю.

Первый эпизод «Ведьмака» отчаянно пытается понравиться сразу всем. Для фанатов книг Анджея Сапковского и игр про приключения Геральта из Ривии по нему рассыпаны знакомые цитаты и привычные сцены. Любители сериалов увидят детально проработанный мир, непохожий ни на «Игру престолов», ни на «Викингов».

Однако именно желание угодить и тем, и другим подведёт Netflix: кинематографистам просто не удастся выполнить обе задачи. Фанаты сразу же заметят, что Геральт из детектива с нечеловеческой реакцией превратился в подобного Рокки мордоворота, для которого главное — держать удар, а не наносить свой. Не проходят и попытки сценаристов заигрывать с аудиторией — выдернутые из книг цитаты и отдельные сцены в совершенно ином контексте смотрятся чуть ли не комично.

Рядовые зрители и вовсе рискуют запутаться в сюжете: практически весь первый сезон авторы пытаются вести три отдельные линии персонажей, которые, ко всему прочему, развиваются в разные временные промежутки. Первые три серии необходимо смотреть практически неотрывно, отмечая детали и внимательно следя за сюжетом. Только так можно разобраться, что, где, с кем и когда происходит.

В следующих сериях Netflix удаётся взять вожжи повествования в свои руки и заставить сюжетные линии следовать какой-то единой логике. Вот только явно не той, которую закладывал в свои книги Сапковский.

Основная проблема сезона, очевидно, состоит в попытке сценаристов уместить ключевые моменты биографии Геральта в одну хронологическую линию. В книгах же эти они представляли собой набор не связанных между собой историй.

Мутации мутанта

Фанаты должны принять горькую правду — «по книгам» у Netflix не будет. Здесь даже ведьмак другой.

В романах Сапковского и играх по его книгам Геральт не был обыкновенным убийцей чудовищ. Работа ведьмака включала в себя детективный элемент — анализ улик, определение вида и подвида монстра, поиск особенностей. Затем следовали подбор тактики, подготовка и как кульминация — сражение. Битва почти всегда проходила по сценарию Белого Волка, разыгранному как по нотам.

Мутации, через которые Геральт прошёл в детстве, наградили его нечеловеческой силой и быстротой реакции, ускоренным метаболизмом и в то же время замедленным старением. Долгие годы работы с людьми и путешествия сделали из него отличного переговорщика широких взглядов, чутко чувствующего характер собеседника.

Ведьмак ежедневно сталкивается с презрением. Для всех он лишённый человеческих чувств и эмоций мутант. Чужак, несущий с собой одни проблемы.

Но у Netflix свой ведьмак. И имя ему Генри Кавилл. Ему говорят про чудовище, и он сразу идёт бить ему морду. Теряет по дороге меч, пьёт напропалую эликсиры, получает новые шрамы и царапины, после чего каким-то чудом побеждает, бредёт в таверну, где с хмурым видом хлещет эль и нарывается на новую драку.

Символична здесь культовая сцена сражения со стрыгой. Вместо реализации чёткого плана, по которому Геральт дошёл до победного конца без единой царапины, одержав психологический верх над объятым ненавистью чудовищем, зрителей ждёт бытовая поножовщина. Импровизирующий на ходу ведьмак с переменным успехом уворачивается от ударов монстра. Иногда чертыхается.

Выражение, безусловно, мужественного лица Кавилла всё это время остаётся неизменным — холодным и печальным. Первая улыбка на губах ведьмака проскакивает лишь в четвёртой серии. И это в пику Геральту из книг, который умел по меньшей мере иронично улыбаться, а то и вовсе заливаться смехом.

Не стоит путать задумчивое выражение лица и мудрость. Одно из другого вовсе не следует. Так, столкнувшись с бессонницей, ведьмак пытается решить проблему весьма нестандартным образом — кидать в озеро рыбацкую сеть, пока не получится выудить амфору с джинном и загадать ему желание.

Не простят фанаты авторам сериала и превращение Лютика в романтичного болвана. Бесспорно, бард и друг ведьмака никогда не отличался выдающимися интеллектуальными способностями. Вот только он был хорошо образован и вхож во все королевские дворы.

В Netflix же решили пойти по пути наименьшего сопротивления и противопоставить серьёзному, вдумчивому Геральту эксцентричного авантюриста, призванному разбавлять трагичный и мрачный мир «Ведьмака». Для этого пришлось пожертвовать целостностью Лютика, слепив из него ходячий гротеск, развлекающего непритязательную публику в тавернах пьянчугу. Этакая «Совместная поездка» со средневековым Айсом Кьюбом и Кевином Хартом.

Фанаты не узнают ни королеву Цинтры Калантэ, ни монарха Темерии Фольтеста. Островитяне со Скеллиге — сплошь бандиты и пропойцы. Лишь матершинник-краснолюд Ярпен Зигрин да чародейка Йеннифэр оправдают ожидания поклонников «Ведьмака».

Впрочем, знатокам вселенной Сапковского будет интересно, как показано взросление Йеннифэр: писатель лишь раз упомянул в книгах, что, прежде чем стать чародейкой, она была горбуньей. Помимо того, фанаты увидят битву при Содденском холме, про которую почти ничего не узнать из романов.

Поиск аудитории

Разумеется, оценивать сериал исключительно с точки зрения соответствия книгам было бы неправильно. В конце концов, это другой художественный продукт, нацеленный на иную, более широкую аудиторию и сделанный в соответствии с особыми методами работы с потребителем. Для создания такого продукта просто необходимы изменение сюжетной линии, адаптация персонажей и сокращение сцен.

Вот только авторы сериала, похоже, не вполне понимают, кто именно — их аудитория.

Не вполне ясно, зачем на «Ведьмака» тратить время тем, кто просто ищет новый сериал в средневековом антураже. Скажем, замену завершившейся «Игре престолов». «Ведьмак» не перебивает её по части сюжета и драматургии, не говоря уже о масштабах батальных и качестве постельных сцен. Отстаёт Геральт в исполнении Кавилла и от харизматичного Трэвиса Фиммела в роли Рагнара из «Викингов».

И всё же есть вещи, которые не могут не радовать. Зрителей из Восточной Европы, включая россиян, ждут милые сердцу пейзажи — дремучие леса, луга, болота, топи и вспаханные поля, между которыми рассыпаны домики из необработанного дерева с резными наличниками. Музыкальное сопровождение почти всегда приятно и погружает в атмосферу сериала. Подбор костюмов и декораций оставляет исключительно положительное впечатление. С атмосферой у авторов действительно задалось: мрачный, тяжёлый, гнетущий мир не отпускает с первой по восьмую серию.

© Кадр из сериала «Ведьмак» / NetFlix

Темнокожие персонажи, которых внесли в этот средневековый восточноевропейский мир, в кадре очень органичны, как и любые другие чужестранцы на службе местных королей. За это стоит благодарить как самих актёров (к слову, снимающихся в эпизодических ролях), так и их костюмеров.

Однако средневековое общество, обычно пропитанное ксенофобией и шовинизмом, которыми щедро поливают всех чужестранцев, почему-то совершенно игнорирует темнокожих. Что ж, по-видимому, это та действительность, которую зрителям придётся принять как данность.

С учётом этих плюсов перечисленные минусы, возможно, покажутся зрителю меньшим злом. Впрочем, сам Геральт в этом вопросе занимает позицию весьма определённую: если надо делать выбор между большим или меньшим злом, то он предпочитает не выбирать вовсе.