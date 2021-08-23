«Невероятное приключение»: как первые зрители встретили анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка»

В сети состоялась премьера анимационного полнометражного спин-оффа сериала «Ведьмак» — «Ведьмак: Кошмар волка». Сюжет ленты разворачивается до событий, показанных в основном проекте. Главный герой — ведьмак Весемир, будущий наставник Геральта. Первые зрители с восторгом встретили картину. Они хвалят историю, подход кинематографистов к повествованию, а также качество анимации.

В понедельник, 23 августа, на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка» — спин-офф сериала «Ведьмак». В центре сюжета — ведьмак Весемир, будущий наставник Геральта, главного героя оригинального проекта. Он с наслаждением выполняет свою работу, пока Континент не оказывается в опасности. Тогда Весемиру приходится пересмотреть отношение к своей деятельности. Часть картины посвящена истории происхождения и становления героя.

Первые зрители с восторгом отзываются о фильме. Прежде всего они отмечают интересный сюжет, отвечающий на некоторые важные вопросы (для нечитавших серию книг польского фантаста Анджея Сапковского). Например, в ленте рассказывается, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков, и по какой причине люди их ненавидят. Некоторым блогерам также понравился главный герой и подход кинематографистов к раскрытию его истории.

«Мне очень понравился «Ведьмак: Кошмар волка». Это весьма ловкий способ представить Весемира новым поклонникам и одновременно объяснить, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков. Кстати, возможно, вы увидите знакомые лица», — пишет один из пользователей Twitter.

I loved Nightmare of the Wolf.

It's a very clever way to both introduce Vesemir to the new fans and tell the story of why there is only few witchers left in the Continent. Also, you may see some familiar faces 😉 #TheWitcher#TheWitcherNightmareoftheWolfpic.twitter.com/ddKnFDfugk — David ¯\_(ツ)_/¯ (@Daweedking1) August 23, 2021

Другой автор отмечает, что фильм не только рассказывает новую историю, но и готовит зрителей к дальнейшему развитию популярной франшизы.

Многие блогеры также высоко оценили изображение экшен-сцен и качество анимации.

«Ведьмак: Кошмар волка» оказался чертовски крутым. Весемир — настоящий ЗВЕРЬ в самом расцвете сил. Он сам — целая легенда. Отличный экшен и анимация. То же можно сказать о музыке. Получилось очень хорошо. Жду не дождусь второго сезона «Ведьмака», — говорится в сообщении пользователя площадки.

В день премьеры лента ожидаемо заинтересовала в первую очередь поклонников франшизы. Один из них не исключает, что анимационный фильм понравился ему исключительно из-за любви ко всей истории.

«Смотреть «Кошмар волка» было по-своему интересно и увлекательно, но вместе с тем думаешь: «Не могу понять, то ли получилось круто, то ли мне просто нравится всё, что связано с «Ведьмаком», — пишет автор.

Впрочем, ещё один пользователь Twitter называет проект «Ведьмак: Кошмар волка» одним из лучших фильмов года из-за его сюжета, способного удержать внимание зрителя и вызвать сильный эмоциональный отклик. Блогер уверен, что лента будет интересна не только поклонникам вселенной.

«От «Кошмара волка» получаешь удовольствие, даже если ты не фанат вселенной «Ведьмака». Это невероятное приключение оказалось удачным во всех отношениях», — утверждает автор.

Зарубежные критики, которым удалось ознакомиться с анимационной лентой за несколько дней до официальной премьеры, также тепло отзываются о ней — пока рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 100%.

Эксперты отмечают, что решение авторов проекта сделать его анимационным пошло на пользу истории. Как пишет Саманта Нельсон в своей рецензии для портала IGN, это позволило «подать историю так, как не получилось бы даже с внушительным бюджетом игрового сериала».

Кинокритик The Hollywood Reporter Энджи Хан уточняет, что благодаря возможностям анимации некоторые экшен-сцены выглядят пусть и не слишком реалистичными, но крайне зрелищными.

«Экшен-сцены сильно выигрывают за счёт возможностей, которые даёт анимация, — вас ждут драматические моменты, море крови и здоровое пренебрежение «реализмом», а иногда и настоящая красота, как в боевой сцене со рдеющим небом», — говорит автор.

Её коллега с портала cbr.com Нараян Лю также хвалит экшен-сцены, которые, на его взгляд, в значительной мере соответствуют тому, как подобные эпизоды представлял автор книг о ведьмаке.

«Поклонники романов Сапковского знают — как минимум, по Геральту — что ведьмаки используют похожий на танец стиль с постоянными пируэтами, уворачиваясь от выпадов и готовясь нанести точный удар. Именно таким Studio Mir показали боевой стиль Весемира», — утверждает Лю.

Кадр из фильма «Ведьмак: Кошмар волка»

© Netflix

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что «Ведьмак: Кошмар волка» удачно дополняет вселенную Сапковского, которая, как пишет Энджи Хан, «всегда казалась богаче других». Автор Games Radar Брэдли Рассел, в свою очередь, заявляет, что новый проект «указывает на разумное развитие франшизы, вынесшей правильные уроки из дебюта Геральта».

«Лешие, призраки и другие кошмарные существа заполонили леса и пещеры, через которые пролегает путь Весемира по Континенту. Мы получили мир, в котором гораздо больше жизни, чем в скудных и пустых перемещениях Геральта от города к городу», — объясняет автор.

Саманта Нельсон, однако, считает, что, несмотря на всё это разнообразие, «Ведьмак: Кошмар волка» — не самостоятельный проект, который мог бы быть интересным сам по себе, в отрыве от основной истории.

«Фильм рассказывает историю мира и показывает становление персонажа, что может прийтись по душе преданным фанатам. Однако из-за разделения фокуса анимированный фильм не воспринимается как по-настоящему самостоятельная история», — пишет Нельсон.

Кроме того, на её взгляд, в фильме слишком много намёков на персонажей и конфликты, которые будут раскрыты в будущем. В результате для тех, кто знаком с событиями сериала «Ведьмак», фильм «страдает от чувства неизбежности».

Также у экспертов возникли претензии к динамике ленты. Энджи Хан рассказывает, что часть сюжета разворачивается в прошлом. В этих сценах рассказывается о ранних годах Весемира и событиях, повлиявших на избрание им своего пути. Критик отмечает, что подобные сцены нужны для получения ответов на ряд вопросов, необходимых для понимания истории уже взрослого персонажа, однако они появляются в неподходящий момент и сильно тормозят темп повествования.

«В эпизодах, описывающих детство, есть своё обаяние: сцена с обучением в неоново-зелёном болоте поражает сильнее, чем более очевидное насилие в боевых сценах. Однако иногда бывает сложно дождаться, когда же история наконец пойдёт дальше и вернётся к настоящему», — говорит Хан.

Впрочем, Рассел считает, что, несмотря на некоторые слабые сцены, в фильме «есть сила, с которой охотнику на монстров в исполнении Генри Кавилла не сравниться даже в лучший день».

«Ведьмак: Кошмар волка» вышел менее чем за четыре месяца до второго сезона сериала «Ведьмак». Его премьера запланирована на 17 декабря. Ранее также был анонсирован шестисерийный спин-офф основного сериала — «Ведьмак: Происхождение», рассказывающий предысторию эльфской цивилизации.