За 1200 лет до Геральта из Ривии: Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта. Зрители смогут узнать предысторию эльфийской цивилизации до её падения. Ожидается, что новая лента значительно расширит и обогатит вселенную, представленную в книгах Анджея Сапковского. Производством картины займётся работавшая над первым сезоном «Ведьмака» команда продюсеров.

Компания Netflix приступила к работе над спин-оффом сериала «Ведьмак». Новый проект получил название The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение». — RT). Его съёмки пройдут в Великобритании. Дата премьеры пока неизвестна.

Действие в картине развернётся за 1200 лет до событий, показанных в оригинальном сериале. Тогда произошёл магический катаклизм, известный как сопряжение сфер. Из-за него смешались границы миров монстров, людей, эльфов и других фантастических рас. Зрители сериала смогут узнать предысторию эльфийской цивилизации до её падения.

«За 1200 лет до Геральта из Ривии миры монстров, людей и эльфов слились воедино и появился первый ведьмак. «Ведьмак: Происхождение»: шестисерийный игровой спин-офф сериала «Ведьмак», — сообщается на странице Netflix в Twitter.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. — NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020

Шоураннером проекта выступит Деклан Де Барра. Он же займётся продюсированием вместе с Лорен Шмидт Хиссрик. Ранее кинематографисты работали над сценарием оригинального сериала. К ним присоединятся Джейсон Браун, Шон Дэниэл, Томек Багиньски и Ярослав Савко.

Также в качестве творческого консультанта в работе над спин-оффом примет участие автор популярной фэнтези-саги Анджей Сапковский. По его словам, расширение мира «Ведьмака» планировалось давно.

«Очень здорово, что мир «Ведьмака» расширяется, как и планировалось с самого начала. Надеюсь, благодаря этому вселенная из моих книг обзаведётся новыми поклонниками», — прокомментировал писатель.

Лорен Шмидт Хиссрик пообещала, что спин-офф значительно обогатит представленную в книгах вселенную.

«Исследование и расширение вселенной «Ведьмака», созданного Анджеем Сапковским, — это сложная и увлекательная задача. Мы с нетерпением ждём возможности познакомить поклонников с новыми персонажами и новой историей, которая ещё больше обогатит наш вымышленный магический мир», — цитирует продюсера Deadline.

Деклан Де Барра рассказал, что с большим воодушевлением работает над спин-оффом, поскольку после прочтения серии книг Сапковского он постоянно задавался вопросом: каким был эльфийский мир до произошедшей катастрофы и появления в нём людей?

«Меня всегда завораживали истории взлёта и падения цивилизаций. Как прямо перед их закатом процветают наука и культура, совершается множество открытий. Как за короткое время огромные пласты знаний оказываются утраченными навсегда. Кроме того, часто ситуация усугубляется колонизацией и переписыванием истории. В итоге от подлинной истории этой цивилизации до нас доходят лишь разрозненные фрагменты», — рассказал продюсер.

© kinopoisk.ru

В произведениях Анджея Сапковского, написанных в жанре фэнтези, рассказывается о вымышленной вселенной, населённой людьми, магами и различными фантастическими существами. Главный герой саги — ведьмак Геральт из Ривии, занимающийся уничтожением опасных существ.

Цикл состоит из восьми книг, изданных в период с 1986 по 2013 год, а также двух рассказов.

Кроме того, весной 2018 года на фестивале Comic-Con в Варшаве писатель рассказал, что работает над новой книгой, действие которой развернётся во вселенной «Ведьмака».

На основе произведений Сапковского было создано более десяти комиксов и настольная игра. Кроме того, в начале 2000-х по мотивам фэнтези-саги были сняты полнометражный фильм и сериал польского режиссёра Марека Бродского, а позднее появилась рок-опера. Также по миру «Ведьмака» вышло несколько компьютерных игр.

В декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера первого сезона сериала «Ведьмак», состоящего из восьми эпизодов. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл. Также в ленте задействованы Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Месия Симсон, Мими Дивени и другие.

Первый сезон получил преимущественно положительные отзывы как критиков, так и зрителей. Кроме того, сериал высоко оценил и Анджей Сапковский. Особенно его впечатлила игра Генри Кавилла. Писатель предположил, что «Ведьмак» сможет превзойти «Игру престолов».

«Ведьмак» показал лучший старт среди всех сериалов Netflix: в течение четырёх недель с момента премьеры его включали более 76 млн зрителей, что составило более 46% подписчиков видеосервиса.

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. В нём также будет восемь эпизодов. Исполнители главных ролей останутся прежними.

Съёмки ленты начались зимой 2020 года, однако были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что производство возобновится в середине августа. Премьера запланирована на 2021 год.