Ведьмак — охотник на чудовищ: какой сериал придёт на смену «Игре престолов»

Восьмой сезон «Игры престолов» поставил точку в длинной истории о борьбе за Семь Королевств. Поэтому теперь внимание фанатов фэнтези приковано к телешоу «Ведьмак», выход которого ожидается уже осенью текущего года. Проект, работа над которым ведётся Netflix с 2017 года, основан на серии романов и рассказов популярного польского фантаста Анджея Сапковского об охотниках на монстров — ведьмаках. По мотивам этих книг в Польше в начале 2000-х был снят сериал, однако большого успеха он не имел из-за скромных возможностей польского кинематографа. Также были созданы три игры в жанре RPG, среди геймеров получившие статус культовых. При этом одним из режиссёров проекта стал Алик Сахаров, до этого снимавший «Игру престолов».

Наиболее популярный и известный сериал последних десятилетий — «Игра престолов» — закончился. Постепенно утихают и спровоцированные восьмым сезоном бурные споры. Возникает закономерный вопрос: какой телепроект займёт освободившееся место самого обсуждаемого?

По всей видимости, на это звание претендует «Ведьмак» — многосерийный фильм, основанный на цикле фэнтезийных романов и рассказов польского фантаста Анджея Сапковского о ведьмаке по имени Геральт и его приёмной дочери Цири. Съёмки проекта ведутся по заказу Netflix.

Ведьмаки — охотники на чудовищ. Они путешествуют по миру и уничтожают разнообразных тварей, которые докучают мирным жителям. Не даёт покоя моровая дева, утопец или мгляк? Зовите ведьмаков. Однако же они вовсе не рыцари-бессребреники: услуги таких людей стоят денег, и немалых. Если платить нечем, то справляться с монстрами придётся самостоятельно.

Рубить в капусту монстров, снимать заклятья и порчи ведьмакам помогают уникальные способности: они чрезвычайно сильны и обладают иммунитетом к большинству болезней и токсинов, их реакция молниеносна, а слух может уловить приближение врага задолго до того, как он покажется на глаза. Помимо этого, в их арсенале есть особые ведьмачьи эликсиры, которые расширяют возможности организма — позволяя, например, видеть в темноте. При этом на обычных людей эти зелья действуют, как яд.

Чтобы обрести вышеизложенные навыки, будущий ведьмак подвергается серии мутаций. Не все кандидаты выдерживают эти опыты: многие погибают. А те, кто выжил, становятся бесплодны. Поэтому пополнять свои ряды ведьмакам приходится за счёт детей-сирот.

Во время описанных в романах Сапковского событий некогда могучее братство ведьмаков переживает период упадка. Кровопролитная война уничтожила многих его членов, а замок Каэр Морхен, в котором была расположена ведьмачья школа, пребывает в запустении. Кроме того, монстров в мире становится всё меньше, и услуги охотников за чудовищами уже не так востребованы.

Поведение ведьмаков регламентируется особым кодексом, согласно которому они не могут брать заказы на убийство людей или других разумных существ, вмешиваться в политические конфликты, принимать чью-либо сторону в ходе войн и разглашать тайны своей профессии.

Главный герой романов — ведьмак Геральт. Он старается неукоснительно соблюдать кодекс, однако волею судеб оказывается втянут в сложный конфликт, в котором друг другу противостоят разные королевства, чародеи, эльфы и другие обитатели фэнтезийного мира. В этих условиях Геральт всё чаще оказывается в ситуациях, когда сохранение предписываемого кодексом нейтралитета становится невозможным.

Несмотря на то что мир «Ведьмака» своим средневековым антуражем похож на классическое фэнтези, отнести его к этой категории литературы нельзя. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Геральт — мутант. Подобное слово сложно представить на страницах классических произведений жанра, в то время как герои романов Сапковского свободно оперируют в диалогах такими понятиями, как генетика, клетки или мутации.

Первые рассказы о Геральте появились в 1980-х. После было выпущено восемь романов и сборников рассказов о нём и его приёмной дочери Цири. В 2018 году Сапковский объявил, что работает над новой книгой.

Творчество Сапковского вдохновило польского разработчика компьютерных игр CD Projekt RED на создание серии игр «Ведьмак» в жанре RPG. В период 2007-2018 годов было выпущено три части игры по мотивам романа и несколько дополнений к ним.

Скриншот из игры «Ведьмак 3: Дикая охота»

Игровой проект «Ведьмак» многократно увеличил аудиторию Сапковского. До 2007-го его романы читали главным образом в Польше, но с выходом игры положение дел сильно изменилось: писатель мгновенно стал одним из наиболее популярных фантастов современности.

К слову, сам он не верил в успех предприятия, поэтому за право использовать сюжет своих книг потребовал от CD Projekt RED скромную сумму в 35 тыс. злотых, что составляло примерно $9,5 тыс. — несопоставимые с прибылью от игры деньги. Для сравнения: по состоянию на 2017 год игра «Ведьмак 3: Дикая охота» и дополнения к ней принесли разработчикам более $250 млн дохода.

В 2018 году Сапковский подал на CD Projekt RED в суд с требованием выплатить ему дополнительные $16 млн в качестве процента от прибыли, но тяжбу проиграл. Впрочем, компания решила пойти навстречу автору и в начале 2019 года объявила, что всё же выплатит ему компенсацию. Сумма эта не разглашается, однако известно: её размер существенно ниже, чем просил Сапковский.

Воплощения на экране

О намерении создать сериал по мотивам книг Сапковского компания Netflix объявила в 2017 году. Сначала продюсеры хотели сделать один полнометражный фильм, но позднее признали идею уместить в одну ленту события из восьми романов неразумной.

Необходимо отметить, что в плане визуализации уже проделали огромную работу авторы игры. Образы, придуманные CD Projekt RED, успели полюбиться фанатам и стали прочно ассоциироваться с героями книг. С одной стороны, это должно облегчить задачу создателям сериала. С другой — им будет сложнее угодить поклонникам франшизы: те уже привыкли к конкретной стилистике и могут принять какие-либо нововведения в штыки.

На роль Геральта пригласили актёра Генри Кавилла, в 2013-м сыгравшего Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали». Со слов каскадёра Владимира Фурдика уже известно, что у Геральта-Кавилла, как и в книгах, будет «танцевальный» стиль боя.

Образ Цири доверили воплотить начинающей актрисе Фрейе Аллан. Ей всего 17 лет, и в её активе пока всего несколько короткометражных лент и сериал «В пустыне смерти».

Постановкой сериала займутся несколько режиссёров, в том числе Алик Сахаров, работавший в качестве оператора и режиссёра над «Игрой престолов».

Съёмки картины начались 31 октября 2018 года в Венгрии, после чего кинематографисты отправились в командировку на Канарские острова. Производство окутано тайной. В СМИ крайне мало информации о сериале, практически отсутствует какой-либо фотоматериал.

Кадр из сериала «Ведьмак» (2001)

© kinopoisk.ru

К слову, проект Netflix — не единственная попытка экранизировать романы о ведьмаке. Первыми сделать это попытались польские кинематографисты, снявшие в 2001 году фильм «Ведьмак». В основу его сценария легли романы «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Проект был реализован в двух версиях: как полнометражная картина для кинотеатров и сериал для ТВ. Геральта в нём сыграл Михал Жебровский.

Лента изначально имела мало шансов на успех. Скромный бюджет и технические возможности польского кинематографа не позволили в полной мере перенести на экран богатый на чудовищ и магию мир книг Сапковского. Фанаты также остались недовольны тем, как сценаристы обошлись с первоисточником.

Что получится у Netflix, можно будет узнать уже в этом году: выход сериала запланирован на грядущую осень.