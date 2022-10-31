«Ты был рождён, чтобы сыграть Геральта»: как поклонники «Ведьмака» встретили новость об уходе Генри Кавилла из проекта

Генри Кавилл, исполнявший роль Геральта из Ривии в первых трёх сезонах популярного сериала «Ведьмак», объявил об уходе из проекта. Вместо него в ленте будет сниматься Лиам Хемсворт, известный по фильмам франшизы «Голодные игры». Большинство зрителей крайне негативно встретили эту новость. Они отмечают, что Кавилл был идеальным Геральтом, а без него нет смысла продолжать смотреть сериал. Хемсворта многие сочли неподходящим на эту роль. В то же время есть те, кто готов дать актёру шанс.

Британский актёр Генри Кавилл сообщил на своей странице в Instagram*, что покидает популярный сериал Netflix «Ведьмак», в первых трёх сезонах которого он играл главного героя.

«Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон монстров и приключений, но, увы, в четвёртом сезоне я сниму с себя медальон и сложу свои мечи», — написал актёр.

Он отметил, что вместо него к проекту присоединится Лиам Хемсворт, ранее исполнивший одну из центральных ролей в фильмах франшизы «Голодные игры».

«Вместо меня образ Белого Волка примерит фантастический Лиам Хемсворт. Как бывает с величайшими литературными героями, я передаю эту эстафету с благодарностью за то время, которое провёл, воплощая Геральта, и с нетерпением жду возможности увидеть, как этого удивительного и многогранного человека сыграет Лиам. О, славный Лиам, в этом персонаже столько потрясающей глубины — желаю вам приятного погружения и открытий», — говорится в публикации Кавилла.

Большинство поклонников сериала «Ведьмак» оказались разочарованы произошедшей заменой. Кое-кто и вовсе заявил, что такое решение стало «самым большим провалом в истории телевидения».

Зрители уверены, что Генри Кавилл, давний поклонник книг Анджея Сапковского, которые легли в основу сериала, а также одноимённой серии компьютерных игр, — лучший исполнитель роли Геральта из возможных. Естественно, учитывая приверженность актёра франшизе, зрители ожидали видеть в этом образе именно его на протяжении всех планирующихся семи сезонов проекта.

«Ты не можешь. Ты просто не можешь. Ты был рождён, чтобы сыграть Геральта. Нет, ты и есть Геральт. Это ужасно. Без сомнения, впереди тебя ждёт какой-то отличный проект. Но я не могу представить в роли Белого Волка кого-то другого. Спасибо, что остаёшься собой, и за потрясающее исполнение (этой роли. — RT). Нам будет вас вечно не хватать, господин из Ривии. Вечно», — говорится в одном из комментариев в сети.

«Поверить не могу, что роль, которую ты так старался заполучить, уйдёт кому-то другому. Они могут отлично выглядеть и даже играть на уровне, но я просто не могу представить Геральта без тебя», — пишет ещё один блогер.

Многие зрители заявили, что не станут продолжать смотреть сериал без участия Генри Кавилла. Причём некоторые и так были не в восторге от проекта, но присутствие на экране актёра оставалось для них веским аргументом, чтобы продолжать просмотр.

Поклонники артиста гадают, почему он мог отказаться от роли Геральта. По одной из версий, Кавилл сделал выбор в пользу очередного проекта с Суперменом, которого он играет в фильмах по комиксам DC с 2016 года. Для кого-то из зрителей уход актёра из «Ведьмака» стал «ещё одной причиной, чтобы ненавидеть DC».

Также существует мнение, что Кавилл, как поклонник творчества Сапковского, отказался от дальнейшей работы над сериалом, поскольку авторы экранизации всё дальше отходят от первоисточника. В частности, уже финал второго сезона совсем не соответствует книжной версии истории. Сценарист Бо Демайо, одно время работавший над сериалом, утверждал, что ушёл из команды в том числе из-за отношения его некоторых коллег к истории — те якобы не были фанатами первоисточника или вообще его не любили и даже высмеивали.

«Итак, мы лишились единственного человека, который боролся за то, чтобы сериал хоть в какой-то степени придерживался канона и походил на книги и игры. Плюс сообщения о том, что сценаристы нетфликсовского «Ведьмака» на самом деле ненавидят книги и игры. После ухода Генри это шоу превратится полный отстой», — отметил зритель.

AP

© Richard Shotwell/Invision

Некоторые пользователи социальных сетей недовольны и выбором Лиама Хемсворта, считая, что он совсем не подходит на роль Геральта. По их мнению, Кавилла мог бы заменить Мадс Миккельсен — он больше всех похож на описанного в первоисточнике героя. Netflix предлагают вообще отказаться от продолжения сериала, а вместо него снять какой-нибудь спин-офф или приквел, в котором Хемсворт мог бы сыграть другого ведьмака.

Впрочем, есть и те, кто не против замены Генри Кавилла Лиамом Хемсвортом, — в соцсетях не исключают, что и он может проделать хорошую работу и достойно справиться с ролью, так что стоит дать ему шанс.

«Честно говоря, не вижу в этом ничего страшного. В любом случае, это был сериал не про Генри Кавилла. Я понимаю беспокойство, вызванное столь радикальной переменой в самый разгар производства, но считаю, что у тех, кто смотрит сериал ради ведьмака, нет поводов переживать — лишь бы Лиам хорошо справился с ролью», — пишет блогер.

«Надеюсь, Лиам Хемсворт удивит всех в «Ведьмаке». Надеюсь, он великолепно справится с ролью. Но... неоспоримо, что у них совершенно разная энергетика. В Кавилле чувствуется основательность. Он буквально излучает: «Я взрослый мужик». Хемсворт в сравнении с ним кажется мальчишкой», — говорится в другом комментарии.

В то же время один из фанатов «Ведьмака» отметил, что Хемсворту удастся в этом образе понравиться зрителям только в том случае, если авторы сериала решат менять актёра каждые несколько сезонов.

«Всё это время мы будем его ненавидеть, но, как только он уйдёт, мы заладим: «Без него будет совсем не то». Потому что мы, фанаты, просто ужасны», — заключил зритель.

Премьера первого сезона «Ведьмака» состоялась в конце 2020 года. В сериале рассказывается об охотнике на монстров по имени Геральт. Он изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются более злыми, чем монстры и звери. Лента была тепло встречена как зарубежными, так и российскими зрителями и получила номинации на «Эмми прайм-тайм» и другие награды.

В 2020 году был анонсирован спин-офф сериала — «Ведьмак: происхождение». Действие в нём развернётся за 1,2 тыс. лет до событий основного проекта. Тогда в результате магического катаклизма стёрлись границы миров монстров, людей, эльфов и других фантастических рас. Премьера мини-сериала запланирована на 25 декабря 2022 года.

В августе 2021-го вышел анимационный полнометражный спин-офф сериала «Ведьмак» — «Ведьмак: Кошмар волка». В нём рассказывается о Весемире, будущем наставнике Геральта. Фильм получил преимущественно позитивные отзывы.

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