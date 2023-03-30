Знакомая история в новой обёртке: завершились съёмки продолжения сериала «Папины дочки»

В Москве завершились съёмки сериала «Папины дочки. Новые» — продолжения одного из самых известных многосерийных проектов на российском телевидении. На экраны вернутся уже знакомые и любимые зрителями герои, а также появятся совершенно новые персонажи, ведь события сериала происходят спустя несколько лет после окончания основной истории, и семья Васнецовых изрядно увеличилась. Всё, что известно о «Папиных дочках», — в материале RT.

В четверг, 30 марта, стало известно о завершении съёмок продолжения сериала «Папины дочки». К своим ролям в ситкоме вернулись Мирослава Карпович (Маша), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Екатерина Старшова (Пуговка), Филипп Бледный (Веник), Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова) и другие.

По задумке авторов, наследником семейного проклятия Васнецовых становится Веник: накануне годовщины свадьбы Даша, которую в оригинальном сериале играла Анастасия Сиваева, сбегает из дома. Записка на столе, обручальное кольцо и четыре дочери — всё, что остаётся герою от исчезнувшей супруги. Но в сложной ситуации на помощь ему приходят семья, друзья и тесть, сам воспитавший дочек в аналогичной ситуации.

«Это было невероятное приключение. Если скажу, что в своё время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в «Папиных дочках», это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырёх самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора», — рассказал Филипп Бледный.

Декорации, а именно — квартиру для новоиспечённого многодетного отца и его дочек, строили полтора месяца. За это время были возведены лестничная площадка с несколькими пролётами, комнаты девочек, самого Веника, прихожая, ванная и гостиная. Из реквизита в сериале использовались в том числе поделки и рисунки юных актрис.

Режиссёром стал Александр Жигалкин, снявший 14 из 20 сезонов первых «Папиных дочек». По его словам, снимать кино про многодетные семьи — давний тренд, но первопроходцами была именно команда «Дочек». В случае с продолжением речь идёт не о возвращении в прошлое, а о «счастье встречи с трогательной атмосферой», которая была у кинематографистов на площадке основного проекта.

«В новых сериях сценарий тоже замечательный. Это не лесть — это действительно так: получается очень хорошая история. Я надеюсь, ожидания тех, кто все эти годы хотел продолжения, не обманутся, а новых зрителей будет не меньше, чем у первых «Дочек», — цитирует постановщика «Кинопоиск».

Фото со съёмок сериала «Папины дочки. Новые»

© Онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

Авторы сериала отмечают, что, несмотря на участие многих членов старой команды, форма сериала изменилась и стала более современной. В продолжении «знакомую историю завернули в новую яркую обёртку».

«Продолжение «Папиных дочек» будет не типичным ситкомом со статичной камерой и смехом за кадром, а динамичным, смешным и местами трогательным сериалом. В авторской группе «Папиных дочек» есть как новые авторы, так и те, кто писал сценарии к первым сериям. Поэтому фанаты могут быть спокойны: ген «Папиных дочек» будет бережно сохранён», — рассказал «Кинопоиску» креативный продюсер Аслан Гугкаев.

Во время работы над оригинальным проектом сложнее всего авторам дались поиски актрисы на роль младшей из девочек — Полины (Пуговки). Екатерину Старшову отобрали из более чем 200 претенденток. В новом сериале всё вышло наоборот — больше всего времени ушло на поиск старшей дочки главного героя.

«Мы долго не могли найти актрису на роль старшей сестры Сони, она появилась буквально за несколько дней до мотора. Ведь на этого персонажа легла большая драматургическая нагрузка. А вот младшую дочь утвердили первой. Но одно дело всех утвердить, а другое — создать ансамбль, чтобы девочки смотрелись настоящей семьёй. Мне кажется, у нас получилось», — рассказал Александр Жигалкин.

Роль Сони получила студентка ГИТИСа, молодая актриса Полина Денисова, успевшая поработать в сериале «Два отца и два сына» и короткометражной драме Кузи Васильевой «Все смотрят на тебя». Её сестёр сыграли Ева Смирнова и Вита Корниенко, знакомые зрителям по «Вампирам средней полосы», а также Полина Айнутдинова («Здоровый человек»).

Сериал «Папины дочки» выходил с 2007 по 2013 год на телеканале СТС, он включал в себя 20 сезонов и 410 серий. Ситком четырежды получал ТЭФИ, а в качестве приглашённых звёзд в нём засветились многие артисты и знаменитости, в том числе Игорь Верник, Андрей Малахов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Тимати.

«Папины дочки. Новые» были сняты компанией START по заказу СТС, а премьера сериала, состоящего из 20 серий по 24 минуты, состоится осенью 2023 года.