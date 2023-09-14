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Актриса Арзамасова рассказала о съёмках в новом сезоне «Папиных дочек»

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Актриса Лиза Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки. Новые», рассказала накануне премьеры, почему решила вернуться в проект спустя десять лет.
Актриса Арзамасова рассказала о съёмках в новом сезоне «Папиных дочек»
  • РИА Новости

В беседе с сайтом kp.ru актриса призналась, что в целом легко согласилась на предложение об участии в сериале, так как у неё сохранились самые добрые воспоминания о предыдущих съёмках и команде.

По её словам, она также была очень рада увидеть коллег по съёмочной площадке.

«Я не заметила, как пролетели дни съёмок нового сезона. Очень надеюсь, что будет и продолжение, потому что всё здорово. И девчонки новые — прелесть: замечательное, обаятельное новое поколение», — отметила актриса.

Ранее актёр Камиль Ларин рассказал о съёмках в новом сериале «Кибер Иван», где сыграл министра по инновациям, который взял домой ожившего робота. Сериал выйдет на канале СТС.

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