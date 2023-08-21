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Актёр Ларин рассказал о своей роли в новом сериале «Кибер Иван»

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Актёр Камиль Ларин рассказал о съёмках в новом сериале «Кибер Иван», где сыграл министра по инновациям, который взял к себе домой ожившего робота. Сериал выйдет на канале СТС.
Актёр Ларин рассказал о своей роли в новом сериале «Кибер Иван»
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«В начале сериала выясняется, что есть такая модель робота, как Кибер Иван, которого Борис (министр, которого играет Ларин. — RT) берёт к себе, чтобы протестировать и посмотреть, как он сможет помочь по дому», — поделился артист в интервью «Газете.Ru».

Роль супруги министра исполнила Янина Студилина.

Съёмки сериала проходили в красивом доме, который специально арендовали под проект, отметил артист.

Ранее сообщалось, что в сети вышел тизер финального сезона сериала «Контейнер».

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