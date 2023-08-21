Актёр Ларин рассказал о своей роли в новом сериале «Кибер Иван»
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«В начале сериала выясняется, что есть такая модель робота, как Кибер Иван, которого Борис (министр, которого играет Ларин. — RT) берёт к себе, чтобы протестировать и посмотреть, как он сможет помочь по дому», — поделился артист в интервью «Газете.Ru».
Роль супруги министра исполнила Янина Студилина.
Съёмки сериала проходили в красивом доме, который специально арендовали под проект, отметил артист.
Ранее сообщалось, что в сети вышел тизер финального сезона сериала «Контейнер».