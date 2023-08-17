Вышел тизер финального сезона сериала «Контейнер»

В сети вышел тизер третьего сезона сериала «Контейнер», в котором героиня Оксаны Акиньшиной лишается возможности видеться с ребёнком.

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START. Премьера нового сезона, в котором создатели обещают вернуть всё на круги своя, состоится 14 сентября.

По сюжету Саша возвращается в дом персонажа Филиппа Янковского, чтобы быть ближе к малышу. В борьбе за ребёнка отчаявшаяся героиня совершает разные противоречивые поступки.

Режиссёром проекта вновь выступил Алексей Ляпичев. К актёрскому составу присоединились Любовь Толкалина, сыгравшая бывшую жену Вадима, Анна Легчилова, Игорь Бочкин и другие.

Как рассказала Толкалина, по характеру её героиня — ребёнок, который творит страшные вещи.

«Моя Наташа страдает ещё и расстройством пищевого поведения. Её почти неуловимая внешне, но очень глубокая болезненность оказывала на меня довольно сильное воздействие. Не могу сказать, что мне было уютно её играть и особенно непросто было оставаться наедине с собой после съёмочного дня», — добавила актриса.

Ранее стало известно, что фильм «Вызов» выйдет в сети осенью.