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Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года

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Вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны российских кинотеатров в декабре 2025 года.
Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе презентации компании «Централ Партнершип».

«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры», — приводит агентство слова продюсера Дениса Жалинского.

Авторы обещают сделать вторую картину более масштабной, смешной и интересной.

Известно, что по сюжету новой ленты мирная жизнь героев будет нарушена невероятным событием.

В сентябре было объявлено, что продолжение картины Дьяченко, который выступит режиссёром и второй части, выйдет в прокат в январе 2026 года.

Ранее фильм «Чебурашка» одержал победу на «ТЭФИ-Kids».

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