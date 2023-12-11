Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года

Вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны российских кинотеатров в декабре 2025 года.

Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе презентации компании «Централ Партнершип».

«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры», — приводит агентство слова продюсера Дениса Жалинского.

Авторы обещают сделать вторую картину более масштабной, смешной и интересной.

Известно, что по сюжету новой ленты мирная жизнь героев будет нарушена невероятным событием.

В сентябре было объявлено, что продолжение картины Дьяченко, который выступит режиссёром и второй части, выйдет в прокат в январе 2026 года.

Ранее фильм «Чебурашка» одержал победу на «ТЭФИ-Kids».