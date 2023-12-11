Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе презентации компании «Централ Партнершип».
«Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем, и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры», — приводит агентство слова продюсера Дениса Жалинского.
Авторы обещают сделать вторую картину более масштабной, смешной и интересной.
Известно, что по сюжету новой ленты мирная жизнь героев будет нарушена невероятным событием.
В сентябре было объявлено, что продолжение картины Дьяченко, который выступит режиссёром и второй части, выйдет в прокат в январе 2026 года.
Ранее фильм «Чебурашка» одержал победу на «ТЭФИ-Kids».