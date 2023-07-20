Повзрослевшая Василиса, дочери Ивана и молодая Яга: под Москвой идут съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие»

В Подмосковье идут съёмки приключенческой фэнтези-комедии «Последний богатырь. Наследие» — продолжения популярной кинофраншизы. По сюжету с момента событий последнего фильма прошло 20 лет. В центре истории восьмисерийного проекта — дети Ивана Муромца. Режиссёром шоу выступил Антон Маслов, а оператором — Сергей Астахов. К своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Кирилл Зайцев. Дочерей богатыря играют Эвелина Мазурина и Арина Рожкова.

В подмосковных Химках идут съёмки сериала «Наследие» по сказочной киновселенной «Последнего богатыря». Подготовительный период у кинематографистов занял год. Об этом в своих соцсетях сообщил режиссёр проекта Антон Маслов, ранее работавший над сериалом «Вампиры средней полосы» и снявший картину «Поехавшая».

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Огромная сказка. Год подготовки и проработок. Очень мощные и интересные задачи. Волшебство, народы, путешествия. Привет, богатырская мультивселенная! А какой мы кастинг забабахали. Осталось удержать талантливую историю, которую писали ещё дольше», — рассказал постановщик.

В актёрский ансамбль вошли Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Олег Чугунов, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева, Александр Устюгов, Владислав Ветров, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый. Оператором сериала выступил Сергей Астахов, фильмография которого включает картины «Метро», «Война», «Салют-7», а также обе части «Брата».

Продюсеры ленты объясняют выбранный формат тем, что вместить получившуюся богатую историю в полный метр не представлялось возможным. К тому же сериал позволяет подробнее раскрыть каждого героя.

«Мы попрощались с трилогией «Последнего богатыря», но уже через год поняли, что очень по ней скучаем, и начали придумывать новый сюжет. Он разворачивается в той же вселенной, но не продолжает линию главного героя, которая завершилась в фильмах. Мы решили, что это будет сюжет о его дочерях. Когда начали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать её за полтора часа невозможно. Стало ясно, что мы снимем сериал», — сказал генеральный продюсер и один из сценаристов проекта Виталий Шляппо.

Кадр со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»

© онлайн-кинотеатр START

Действие ленты развернётся в сказочной стране Белогорье и современной Москве в двух временных отрезках. По сюжету Иван стал достойным богатырём, но отец из него вышел не лучший. Его дочери — богатырша и воительница Марья и начинающая колдунья Софья — нуждаются в любви родителя, однако тот об этом будто и не догадывается. К тому же семейные проблемы приходится решать Василисе. Однажды в Белогорье прибывает волшебник Северин и сообщает, что у него было видение страшного бедствия — жизни Ивана грозит опасность. Марья и Софья открывают портал в прошлое ради спасения отца. Богатырша остаётся защищать город, а колдунья отправляется к молодому и ещё ничего не подозревающему родителю.

Декорации Белогорья в Химках заняли площадь 6 тыс. кв. м. Художники обновили постройки, которые возводились для трилогии. В самом центре сказочного города расположится терем Ивана — ему отвели большую роль. Ещё одним важным объектом станет волшебная яблоня. Вместе с тем декораторы поработали над обликом башни и рынка, а также фасадами обиталищ богатырей.

При создании Белогорья авторы сериала вдохновлялись эстетикой русского Средневековья XI века, а также иллюстрациями Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова.

Исполнители новых ролей — актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова (дочери Ивана), а также Александра Урсуляк, которая сыграет повзрослевшую Василису, впервые снимаются в подобном проекте.

«Я впервые играю в сказке. Когда увидела декорацию города, честно скажу, минимум два часа был шок и адаптация. Здесь уже бурлил съёмочный процесс: с неба падали сосульки, горел огонь, дул ветер, на площадке находилось огромное количество массовки. Сейчас я получаю огромное удовольствие, потому что редко когда на съёмочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков. Это вызывает у меня детский азарт», — отметила Урсуляк.

Кадр со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»

© онлайн-кинотеатр START

Другим исполнителям привыкать не пришлось, поскольку многие из них вошли в богатырскую вселенную ещё на этапе съёмок первого фильма. Так, Елена Яковлева рассказала, что практически сроднилась со своим персонажем Бабой-ягой.

«С первых «Богатырей» я так из него (образа. — RT) и не выходила. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась, по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово», — отметила актриса.

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Известно, что Бабу-ягу в молодости сыграет Юлия Пересильд.

Производством «Наследия» занимается онлайн-кинотеатр START совместно с телеканалом «Россия» и студией Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета. Впервые о планах снять сериал создатели рассказали в июне 2022 года.

Франшиза «Последний богатырь» вывела на новый уровень кинорынка русский фольклор. Последняя часть трилогии «Последний богатырь: Посланник тьмы» собрала более 2 млрд рублей, став одним из лидеров проката российской киноиндустрии за всю историю. Вторая картина «Последний богатырь: Корень зла» показала наилучший результат в 2020-м, заработав более 1 млрд рублей всего за пять дней проката. Выручка от всей франшизы составила около 6 млрд рублей.

Наряду с «Наследием» киновселенную расширит предстоящая лента Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», съёмки которой начались в апреле текущего года. Действие фильма будет разворачиваться задолго до событий оригинальной трилогии. В центре сюжета окажется Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев), который вместе с молодой Бабой-ягой (Юлия Пересильд) и своим верным помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) отправится в непростое путешествие в восточные земли. Цель главного героя — вызволить из заточения красавицу и победить чудовище, которое охраняет башню. Часть съёмок прошла в Казахстане. Действие одного из эпизодов развернётся в восточном городе, построенном вокруг возведённой для фильма «Кочевник» крепости Номад под Алма-Атой. Картина выйдет на большие экраны 1 января 2025 года.