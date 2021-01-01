Назад в сказку: каким получился фильм «Последний богатырь: Корень зла»

В прокат вышел фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла» — продолжение фэнтези на основе русских сказок и былин. На этот раз сын Ильи Муромца Иван и его друзья объединятся в борьбе против древнего зла. Параллельно герой попытается справиться с комплексами и найти свои сильные стороны. Роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Юрий Цурило, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Кирилл Зайцев, Марта Тимофеева и другие.

Первым фильмом 2021 года в российском прокате стало фэнтези по мотивам русского фольклора «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение ленты, вышедшей на экраны в 2017-м. Режиссёрское кресло проекта вновь занял Дмитрий Дьяченко, также известный по фильмам цикла «О чём говорят мужчины» и сериалу «Кухня». К главной роли вернулся Виктор Хориняк, который, к слову, прославился благодаря той же «Кухне».

В фильме 2017 года Иван (Хориняк) узнал, что приходится сыном былинному богатырю Илье Муромцу (Юрий Цурило), подружился с рядом сказочных персонажей — от Василисы Премудрой до Кощея Бессмертного — и принял участие в освобождении волшебного мира Белогорья от зла в лице Добрыни Никитича (Евгения Дятлова) и красавицы Варвары (Екатерины Вилковой).

Так в фантазийном государстве воцарился мир, на престол взошёл Илья Муромец. А вот в жизни Вани к началу сиквела всё не столь сказочно, как хотелось бы. Герою не удаётся ассимилироваться в антураже русского Средневековья, поэтому он то и дело открывает портал в XXI век и приносит оттуда чудеса техники.

Главная же проблема Ивана состоит в том, что у него нет отцовской силы, поэтому достоинствам добрых молодцев Белогорья он может противопоставить лишь смекалку (которая, конечно же, пригодится в решающий момент). Но герой сомневается, что этого хватит, чтобы понравиться своей избраннице Василисе. Тем более в городе организованы богатырские игры, где всё внимание приковано к доброму молодцу Финисту (Кирилл Зайцев).

Впрочем, вскоре у Вани появляются проблемы поважнее. Власть в Белогорье захватывают Варвара и её приёмная мать, которую зритель знает как домработницу героя из оригинального фильма. Последнюю играет Елена Валюшкина.

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Героини действуют не по своей воле. Дело в том, что много лет назад над ними получил власть колдун Рогалеб. Улучив момент, чародей в виде корня зла (буквально) вернулся в мир и теперь намерен отомстить за давние обиды.

Чтобы победить колдуна, Иван, Баба-яга, Василиса и Финист отправятся на север, в царство мёртвых. Там всё ещё можно найти погибшего в предыдущей части Кощея, который давным-давно заточил Рогалеба под землю.

В числе новых персонажей — Рыба-кит из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок», а также Колобок. Этого персонажа озвучил шоумен Гарик Харламов (однако портретного сходства между ними не наблюдается).

«Последний богатырь: Корень зла» рассчитан на аудиторию от шести лет, и будет лучше, если у юных зрителей представление об этом и других персонажах сложится до просмотра фильма. Так, Колобок получился скорее пугающим, нежели смешным.

От глаз взрослого зрителя не укроется увлечение авторов фильма отсылками. Их немало. Каменная голова откроет проход в пещеру (совсем как в мультфильме «Аладдин»), героев ждёт встреча, подобная сцене на платформе 9 3/4 в финальной части франшизы о Гарри Поттере, а также опасные прятки на мотив бегства хоббитов от назгулов во «Властелине колец». Легко заметить и оммажи древнегреческой мифологии. Правда, кажется, что они бы лучше вписались в контекст, будучи поданными с большей долей самоиронии.

Тем не менее хорошо работает «пасхалка» в сцене, где звезда «Движения вверх» Кирилл Зайцев демонстрирует навыки виртуозного владения мячом. К слову, персонаж Зайцева вышел на редкость удачным. Богатырь Финист в его исполнении — кладезь стереотипов: он красив и силён, а все его мысли сконцентрированы на желании прославиться. Из-за этого на героя-любовника Финист не тянет. Авторы сделали этот образ до предела ходульным, отчего наконец стала очевидна ирония, с которой они подошли к реализации задачи.

Линия Ивана, напротив, сбивает с толку. На примере героя затрагиваются проблемы человеческих взаимоотношений, связей с родителями и поиска своего места в мире. Кинематографисты включили в историю Ивана немало хороших идей. Однако с учётом того, что большую часть экранного времени этот персонаж отвечает за юмористическую составляющую, впечатление от серьёзных сцен смазывается.

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Интересным образом использовано противопоставление современной Москвы и Белогорья. Различия двух миров становятся источником конфликтов между Иваном и Василисой. В сказочной атмосфере герои спорят о вещах, знакомых многим парам. Этот незамысловатый момент напоминает о простых истинах, применимых в любом из миров: значимости взаимопонимания и искренности, поддержки и веры в себя.

В числе прочих достоинств ленты — красочный видеоряд. Ранее режиссёр Дмитрий Дьяченко признавался, что ориентировался на картины знаменитого советского киносказочника Александра Роу. Опыт обращения к традициям действительно удался: замысловатые наряды, сказочное убранство города и доспехи удалых богатырей создают целостную атмосферу волшебства. В отличие от предыдущей ленты, картинку «Корня зла» дополняют впечатляющие зимние пейзажи, отвечающие обстановке новогодней премьеры.

Тем временем уже идёт работа над третьей частью франшизы. Можно ожидать, что в дальнейшем будет более полно раскрыта история семьи героя, который изначально считал себя сиротой. Также известно, что сказочным персонажам предстоит очутиться в XXI веке.