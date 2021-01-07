Кассовые чудеса: фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Вторая часть российской киносказки «Последний богатырь» собрала более 1 млрд рублей за пять дней проката. Это лучший результат с момента открытия кинотеатров в августе 2020 года. Картине удалось повторить успех фильма «Т-34», премьера которого состоялась 1 января 2019-го. В декабре 2021 года ожидается премьера третьей части фэнтезийной франшизы.

1 января 2021 года в российских кинотеатрах вышел фильм «Последний богатырь: Корень зла» — продолжение ленты 2017 года. По данным сайта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за пять дней проката картине удалось заработать более 1 млрд рублей.

На момент написания этой статьи касса ленты «Последний богатырь: Корень зла» составляет более 1,18 млрд рублей. Картина вызвала интерес зрителей ещё до начала показа. Объём сборов от предварительной продажи билетов составил 61 млн рублей, а к концу 1 января суммарный заработок превысил 200 млн.

Для времён пандемии коронавирусной инфекции показатели ленты «Последний богатырь: Корень зла» оказались рекордными: фильм стал первым, которому удалось преодолеть миллиардную отметку с момента открытия кинотеатров в августе 2020 года. Ранее лидерство было за «Доводом» Кристофера Нолана. Российская премьера американского блокбастера состоялась в начале сентября. Итоговая касса превысила 964 млн рублей.

Одновременно «Последний богатырь: Корень зла» с большим отрывом занял лидирующую позицию среди предновогодних релизов. Интересно, что в топ-5 вошли преимущественно российские картины: драма «Огонь», мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» и приключенческая мелодрама в исторических декорациях «Серебряные коньки».

© Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020)

Только второе место осталось за американской анимационной лентой «Семейка Крудс: Новоселье», но и её доходы в России с 24 декабря пока не достигли 600 млн рублей. Суммарные сборы российского кинорынка за начавшийся 2021 год превысили 2 млрд рублей.

К слову, продолжению «Последнего богатыря» удалось повторить достижение ленты «Т-34». Она также вышла в прокат в новый, 2019 год и собрала миллиард на шестой день. При этом тогда работа кинотеатров не была ограничена.

По данным портала kinobusiness.com, сейчас «Т-34» занимает третью строчку в рейтинге самых кассовых российских фильмов за всю историю. При этом «Последний богатырь: Корень зла» уже обгоняет комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2», находящуюся на 14-м месте.

У премьеры этого года ещё есть потенциал для заработка на второй неделе показов, так что её итоговая позиция станет известна позже. Первая часть истории, «Последний богатырь», сейчас замыкает пятёрку лидеров с 1,7 млрд рублей.

Ленту «Последний богатырь: Корень зла» с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021 года увидели уже 3,5 млн зрителей. Это почти половина от общего количества посетителей кинотеатров за этот период — всего их было 7,2 млн. Для сравнения: с 24 по 30 декабря посмотреть кино на большом экране решились около 1,8 млн человек.

© Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» (2020)

В соцсетях зрители делятся преимущественно положительными отзывами. Многих порадовал лёгкий юмор, подходящий разной аудитории.

«Последний богатырь: Корень зла» — неплохой фильм для семейного и одиночного просмотра. Не пожалела, сходив на него», — пишет пользовательница Twitter.

Кроме того, блогерам понравились новые персонажи: Финист в исполнении Кирилла Зайцева, Колобок, которого озвучил Гарик Харламов, а также такие сказочные существа, как рыба-кит и птенцы избушек на курьих ножках.

Ходили на "Последний богатырь: Корень зла". Я в своё время была в восторге от первой части, и продолжение меня не разочаровало. Моя сказка. )) — Джулиан (@CatJuls) January 2, 2021

По мнению пользователей соцсетей, вторая часть не уступает первой, в целом лента сделана хорошо.

«Буквально вчера посмотрела «Последний богатырь: Корень зла». Я очень его ждала. Так боялась, ведь нередко продолжение бывает на порядок хуже первой части. Но с «Богатырём», к счастью, этого не произошло. История захватила с самого начала и не отпускала до финала. Были новые герои, неожиданные повороты, весёлые и печальные моменты... В общем, в списке любимых фильмов появился ещё один», — призналась в Instagram одна из посмотревших картину.

Ещё один пользователь платформы порадовался появлению «качественного семейного фэнтези на основе русских сказок», особо отметив визуальное исполнение, сюжет и актёрскую игру.

«Несмотря на то что во многих моментах всё было довольно-таки средненько, в целом, на мой взгляд, получился очень интересный продукт. В общем, эти полтора-два часа прошли незаметно. Это кино, за которое не стыдно и на которое не жаль потраченного времени», — подытожил зритель.

Многие заявили, что с нетерпением ждут продолжения. Третью часть ленты снимали одновременно со второй. Планируется, что новый фильм выйдет в прокат в конце декабря 2021 года. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что сказочные герои попадут в XXI век. По информации сетевого издания «Смотрим», к актёрскому составу присоединится певец Филипп Киркоров. Он примерит на себя образ Жар-птицы.