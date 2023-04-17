«Судьбы великих людей в отечественной истории»: киностудия имени Горького снимет фильмы о Маяковском и Чуковском

Сразу два художественных проекта, посвящённых классикам советской литературы, находятся в разработке у киностудии имени М. Горького. Один посвящён Корнею Чуковскому, его работе над поэмой «Крокодил» и жизни на берегу Финского залива. Сюжет второго вращается вокруг отношений Владимира Маяковского с его музой Лилей Брик и их совместных съёмок в немой картине «Закованная фильмой». Оба проекта будут художественными.

Киностудия имени М. Горького анонсировала два новых художественных проекта — о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Генеральный директор киностудии Юлиана Слащёва называет целью компании раскрытие личности поэтов с новой стороны для современного зрителя, отмечая, что «сейчас, когда растёт национальное самосознание, для киностудии важно снова исследовать судьбы великих людей в отечественной истории».

Как сообщили в пресс-службе киностудии, сюжет картины о Маяковском с рабочим названием «Закованные фильмом» будет сфокусирован на отношениях поэта с его музой Лилей Брик. В 1918 году в Петрограде был снят фильм «Закованная фильмой» по сценарию Маяковского, написанному специально для возлюбленной. В основу немой ленты легла история о художнике, обладавшем способностью видеть суть людей. Когда герой влюбился в балерину в просмотренном фильме, этот образ ожил и сошёл в реальный мир.

Картина «Закованная фильмой» была снята киноателье «Нептун» режиссёром Никандром Туркиным и выходила в прокат, но сохранившихся до наших времён копий нет, лишь в Российском государственном архиве кинофотодокументов осталось несколько кусков плёнки. Самому Маяковскому лента не нравилась, хотя к кинематографу он был расположен: писал сценарии, играл роли, а одну картину даже снял в качестве режиссёра.

«Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съёмочной площадке этого фильма и параллельно в их жизни. Будет очень интересно, ведь эта пара до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых», — рассказала генеральный продюсер продюсерского центра киностудии имени М. Горького Лика Бланк.

Отношения Маяковского и Брик выглядели неоднозначно даже по современным меркам и начались непросто. Поэт появился в салоне Бриков в Петербурге в 1915 году и начал читать свою поэму «Облако в штанах». Закончив декламацию, он посмотрел на Лилю и спросил, может ли посвятить произведение ей. Муж Брик Осип восхитился и издал тысячу экземпляров «Облака» за свой счёт. Поначалу Лиля не разделяла чувств Маяковского, признаваясь, что её пугала его «напористость, его громада, неуёмная, необузданная страсть». Но по прошествии времени она поняла, что влюблена в поэта, и Маяковский поселился в квартире Бриков.

«Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать Осипу о нашей любви, — вспоминала Брик. — Все мы решили никогда не расставаться и прожили жизнь близкими друзьями».

Брик долгое время манипулировала Маяковским, не давая ему завести по-настоящему серьёзных отношений вне их союза, впрочем, не особенно ограничивая в связях себя. Драматическая история непростых отношений закончилась лишь со смертью Маяковского в 1930 году.

Сюжет картины с рабочим названием «Корней и Крокодил» охватит период создания поэмы «Ваня и Крокодил» (позднее — «Крокодил»), написанной в 1916—1917 годах.

«Корней Чуковский совершил революцию в нашей детской литературе, и первым его хитом стал написанный шутя «Крокодил». Наш фильм о том, как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей», — рассказала Бланк.

Этот период жизни знаменитого автора был довольно драматичен. Сказка в стихотворной форме изначально вообще не планировалась как серьёзное произведение и создавалась экспромтом, чтобы отвлечь сына Чуковского от зубной боли. Писатель очень переживал и торопился, ставка была сделана на скорость повествования, чередование событий и образов, чтобы «больной мальчуган не успел ни застонать, ни заплакать».

Однако самым большим удивлением для Чуковского стало то, что подлинная слава пришла к нему именно после публикации «Крокодила».

«Я написал 12 книг, и никто не обратил на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя «Крокодила», и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что «Крокодила» знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моём памятнике, когда я умру, будет начертано «Автор «Крокодила», — вспоминал сам Чуковский.

Однако слава имела и обратную сторону. В конце 1920-х Надеждой Крупской, женой Ленина, была инициирована травля поэта — «чуковщина». Крупская опубликовала разгромную статью в газете «Правда», где назвала произведения Чуковского «буржуазной мутью». Писатель был очень подавлен обрушившейся на него критикой и долгое время не мог работать, превратившись, по собственному признанию, из автора в редактора.

На данный момент обе ленты о великих поэтах находятся на стадии разработки, потому информации об актёрском составе и о режиссёрах, а также о датах выхода пока нет.