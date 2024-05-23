Украинский пленный: ротный опорник ВСУ у границы с Россией существовал лишь на бумаге
На самом деле, по его словам, службу нёс один взвод.
«Наш ротный опорный пункт, на котором я нёс службу, на самом деле физически не является ротными пунктом», — цитирует пленного РИА Новости.
Савченко отметил, что его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он числился как ротный.
Также попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.
Ранее пленный украинский диверсант показал фото британских инструкторов, готовивших военнослужащих ВСУ.