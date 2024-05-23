RT в Telegram
Подпишись

Украинский пленный: ротный опорник ВСУ у границы с Россией существовал лишь на бумаге

Короткая ссылка
Попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко рассказал, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал только в документах.

На самом деле, по его словам, службу нёс один взвод.

«Наш ротный опорный пункт, на котором я нёс службу, на самом деле физически не является ротными пунктом», — цитирует пленного РИА Новости.

Савченко отметил, что его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он числился как ротный.

Также попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

Ранее пленный украинский диверсант показал фото британских инструкторов, готовивших военнослужащих ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить