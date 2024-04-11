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Пленный украинский диверсант показал фото британских инструкторов, готовивших ВСУ

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Пленный украинский диверсант показал фото инструкторов из Великобритании, которые готовили бойцов ВС Украины для высадки на Тендровской косе Херсонской области.

«Изначально с нами были Эдвин, Эндрю и Крейх... На определённых этапах, я так понял, мы проходим специальную подготовку по диверсионной разведывательной деятельности», — рассказал он.

Обучение проходило на британской базе 5 RIFLES.

По словам диверсанта, с инструкторами они общались через переводчиков — беженцев с Украины, которые жили в Великобритании.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска при ударе по местам скопления ВСУ под Одессой, предположительно, уничтожили румынских наёмников.

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