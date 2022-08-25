Цифровой аналог блэкфейса: почему виртуальный рэпер FN Meka лишился контракта с лейблом

Искусственный рэп-исполнитель FN Meka, продукт «первой в своём роде музыкальной компании нового поколения Factory New, специализирующейся на виртуальных существах», оказался в центре крупного скандала. Звукозаписывающая компания Capitol Records разорвала с ним контракт из-за критики со стороны темнокожего населения США, недовольного «оскорбительным отношением к реальным людям».

Необычный хип-хоп-артист появился на просторах всемирной паутины в 2019 году — на YouTube и в выходящем на пик востребованности во всём мире TiKTok. Тогда стартап Factory New, позиционирующий себя как «виртуальный лейбл звукозаписи», «подписал» своего артиста, творчество которого почти полностью создано с помощью нейросети, сочиняющей бит, музыку и слова. Единственное «человеческое» в FN Meka — голос. Кому именно он принадлежит, неизвестно, хотя боссы FN утверждают, что их артист озвучен темнокожим исполнителем. Один из основателей Factory New Энтони Мартини убеждён, что успешных «звёзд» нужно не искать, а создавать.

«Даже при всех тех деньгах, которые лейблы тратят на поиски (новых. — RT) талантов, успехом венчается жалкий 1%. Сейчас же мы можем в буквальном смысле слова создавать артистов, отвечающих конкретным параметрам, используя проверенные и эффективные элементы, тем самым многократно увеличивая шансы на успех», — говорит Энтони Мартини.

«Робот, которого не принимает мир» довольно быстро завирусился в соцсетях. На момент написания статьи у Meka 10,3 млн подписчиков в TiKToK, а суммарное количество просмотров его видео перевалило за миллиард. В личном аккаунте «артист» занимается типичными для этой соцсети вещами: снимает ролики, участвует в челленджах, танцует. Как и в случае со вполне реальными знаменитостями-блогерами, мнения пользователей по поводу творчества Meka разделились: одни искренне восхищались продуктом современных технологий, другие же отчаянно хейтили, заваливая аккаунт рэпера негативными комментариями.

Особый резонанс вызвали ролики, в которых Meka расстреливал из «дробовика», заряженного наушниками AirPods, персонажа игры Among Us и индейку. Соответствующие клипы набрали десятки миллионов просмотров в TikTok и множество недоумённых и негативных комментариев. Тем не менее песни FN Meka, как и остальной его контент, постепенно набирали популярность.

Интерес со стороны аудитории породил заинтересованность крупных игроков индустрии: 14 августа 2022 года FN Meka стал «первым в мире AR-исполнителем, подписавшим контракт с крупным лейблом», а именно — с Capitol Records. В звукозаписывающей компании отметили, что Meka — это сочетание музыки, технологий и игровой культуры и их сотрудничество — только начало, призванное показать миру будущее.

Чтобы отпраздновать подписание контракта, FN Meka выпустил новый сингл — Florida Water, записанный при участии рэпера Gunna и игрового стримера Clix. Однако триумф продлился недолго.

Скептически настроенные слушатели и критики заявили, что Meka — это цифровой аналог блэкфейса (разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица темнокожего человека), а его контент упрощает и демонстрирует несерьёзное отношение к реально существующим проблемам темнокожего населения США. Позже в игру включилась известная в Америке НКО Industry Blackout, созданная в 2020 году для «участия в музыкальном бизнесе», и в ультимативной форме потребовала от Capitol Records прекратить сотрудничество с FN Meka, отметив в числе прочего факт, что виртуальное темнокожее существо использует в своих песнях слово на букву «н».

«Этот цифровой образ — бездумная мерзость, оскорбительная по отношению к реальным людям, которые сталкиваются с реальными последствиями в реальной жизни», — говорится в заявлении Industry Blackout.

В качестве такого «реального человека» в пример приводят Gunna, записавшего с FN Meka совместный трек и сидящего в настоящее время под арестом по обвинению в рэкете.

Активисты призвали лейбл не просто расторгнуть сделку с FN, но и принести публичные извинения, после чего пожертвовать деньги, потраченные Capitol на проект, на благотворительность и в бюджет темнокожих артистов звукозаписывающей компании. Часть требований была незамедлительно удовлетворена.

«Мы приносим глубочайшие извинения темнокожему сообществу за то, что при подписании (контракта. — RT) с данным проектом проявили бестактность, не задав достаточно вопросов о справедливости и лежащем в основе креативном процессе. Мы благодарим тех, кто в последние несколько дней обратился к нам с конструктивной критикой, — вы внесли бесценный вклад в наше решение о прекращении сотрудничества с данным проектом», — говорится в заявлении звукозаписывающей компании.

Один из создателей Factory New Энтони Мартини заявил, что Capitol Records не платил аванс за подписание контракта с Meka. Лейбл эту информацию подтвердил. Ну а ждёт ли виртуального рэпера вполне реальная отмена в будущем — вопрос открытый.