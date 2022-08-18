Тёмная классика: тест RT о русской литературе ужасов

Наиболее известные авторы жанра литературы ужасов — зарубежные. Мэри Шелли, Говард Лавкрафт, Брэм Стокер, Эдгар Аллан По и другие оказали сильное влияние на это направление и во многом определили его черты. Однако многие русские писатели, в том числе классики, работали в этом жанре, активно используя фольклорные мотивы. Ведьмы и упыри, живые мертвецы и черти, колдуны и оборотни — хорошо ли вы знаете страшные произведения русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.

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