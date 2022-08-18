военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тёмная классика: тест RT о русской литературе ужасов

Короткая ссылка
RT
Наиболее известные авторы жанра литературы ужасов — зарубежные. Мэри Шелли, Говард Лавкрафт, Брэм Стокер, Эдгар Аллан По и другие оказали сильное влияние на это направление и во многом определили его черты. Однако многие русские писатели, в том числе классики, работали в этом жанре, активно используя фольклорные мотивы. Ведьмы и упыри, живые мертвецы и черти, колдуны и оборотни — хорошо ли вы знаете страшные произведения русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.
Тёмная классика: тест RT о русской литературе ужасов
  • © Wikimedia Commons/Public Domain

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить