World Socialist Web Site
WSWS рассказал, как в 1996 году американцы и Клинтон ковали победу Ельцина
Победа Бориса Ельцина в 1996 году — заслуга американских политтехнологов и лично Билла Клинтона, пишет World Socialist Web Site. Мало того, что они курировали предвыборную программу российского президента и следили за рейтингами, но по некоторым признакам можно предположить, что те выборы и вовсе были сфальсифицированы, а реальную победу на них одержал Геннадий Зюганов, объясняет автор статьи.
WSWS: «наступление на Москву» закончилось для американских СМИ политическим разгромом
«Эксклюзив» президента России Владимира Путина телеканалу NBC продемонстрировал, насколько «фальшива» антироссийская кампания в США, пишет World Socialist Web Site. В ходе беседы глава Кремля эффективно опроверг все «фантастические и голословные» обвинения в адрес Москвы. Как отмечает издание, интервью с российским лидером в Соединённых Штатах посчитали «политическим поражением» американских СМИ, и чем меньше о нём будут говорить, тем лучше.
WSWS: турецкие авиаудары по курдам обостряют конфликт в Сирии
Турция нанесла авиаудары по позициям курдских повстанцев в Сирии и в Ираке, что создаёт дополнительную напряжённость в сирийском конфликте, пишет World Socialist Web Site. Как сообщает издание, Россия осудила действия Анкары, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бомбардировки продолжатся, пока «не будет уничтожен последний террорист».
WSWS подсчитал, сколько человек погибнет от ядерного конфликта России и США
В противовес примирительному тону Трампа представители американской элиты всерьёз рассматривают возможность «ограниченного» применения ядерного оружия против России, пишет World Socialist Web Site. Однако мало, кто из них задумывается, скольких жизней мирных граждан может стоить подобный шаг. Согласно американским исследованиям, от взаимных ядерных ударов России и США могут погибнуть свыше миллиарда человек.
WSWS: Россиян не допустят до украинской приватизации
Петр Порошенко стремится распродать государственные предприятия Украины, чтобы получить средства для решения многочисленных экономических проблем и удержания власти, пишет World Socialist Web Site. При этом, отмечает издание, Киев подчеркнуто предлагает госсобственность западным бизнесменам и не допускает к приватизации российские инвестиционные компании.
WSWS уличил американский фильм о Путине в пропагандистских приемах
Фильм «Путь Путина», показанный американским телеканалом PBS, обещает зрителям достоверную информацию о приходе российского президента к власти, однако на деле представляет собой смесь недомолвок и полуправды, пишет World Socialist Web Site. По мнению автора статьи, этот документальный фильм не более чем пропаганда, призванная оправдать конфронтацию США с Россией и обосновать необходимость смены режима в Москве.
WSWS: К осаде «Крепости Европы» привела ближневосточная политика США
В разворачивающемся на границах Европы миграционном кризисе виноваты власти США, уверяет автор статьи в World Socialist Web Site. Именно Вашингтон развязал кровавые войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии с целью установления господства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. При этом никого из американских политиков не привлекли к ответственности за эти военные преступления, утверждает журналист.
WSWS: Антироссийская пропаганда добралась до немецких школ
Бундесвер активизирует усилия по милитаризации немецкого общества и привлечению в свои ряды молодежи для отражения «новых угроз», в частности, со стороны России, пишет World Socialist Web Site. Кроме того, немецкая армия ведет масштабную агитацию в школах, чтобы готовить молодежь к «новым войнам», утверждает автор материала.
WSWS: Германия готовится повторить ошибку Гитлера
В Германии полным ходом идет обновление вооруженных сил и уже фактически открыто обсуждается конфликт с Россией, пишет World Socialist Web Site. Немецкое руководство словно пытается повторить события Второй мировой и вновь ведет собственную страну к катастрофе, считает издание.
WSWS: «Российская агрессия» нужна Вашингтону, чтобы копать под Москву
Западные СМИ оправдывают агрессивную политику Вашингтона в отношении России необходимостью противостоять «российской агрессии», пишет журналист World Socialist Web Site Найлс Уильямсон. Однако, по мнению Уильямсона, настоящим агрессором выступают именно Соединенные Штаты и своей «империалистической» политикой они рискуют довести мир до «ядерной катастрофы».
WSWS: Украинский ультранационализм - не помеха дружбе Оттавы с Киевом
Визит канадского премьер-министра Стивена Харпера в Киев, а также заявления Оттавы на саммите G7 показывают, что у Канады сейчас очень близкие отношения с «ультранационалистической» Украиной, отмечает World Socialist Web Site. Канада собирается готовить бойцов Национальной гвардии и поддерживает организацию, поставляющую Киеву «несмертельное оружие». Возможно, именно поэтому Украина считает, что ее отношения с Оттавой «глубже и куда значительнее, чем с любой другой страной в мире», отмечает автор статьи.