WSWS рассказал, как в 1996 году американцы и Клинтон ковали победу Ельцина Победа Бориса Ельцина в 1996 году — заслуга американских политтехнологов и лично Билла Клинтона, пишет World Socialist Web Site. Мало того, что они курировали предвыборную программу российского президента и следили за рейтингами, но по некоторым признакам можно предположить, что те выборы и вовсе были сфальсифицированы, а реальную победу на них одержал Геннадий Зюганов, объясняет автор статьи. 18 июня 2017 World Socialist Web Site

WSWS: «наступление на Москву» закончилось для американских СМИ политическим разгромом «Эксклюзив» президента России Владимира Путина телеканалу NBC продемонстрировал, насколько «фальшива» антироссийская кампания в США, пишет World Socialist Web Site. В ходе беседы глава Кремля эффективно опроверг все «фантастические и голословные» обвинения в адрес Москвы. Как отмечает издание, интервью с российским лидером в Соединённых Штатах посчитали «политическим поражением» американских СМИ, и чем меньше о нём будут говорить, тем лучше. 6 июня 2017 World Socialist Web Site

WSWS: турецкие авиаудары по курдам обостряют конфликт в Сирии Турция нанесла авиаудары по позициям курдских повстанцев в Сирии и в Ираке, что создаёт дополнительную напряжённость в сирийском конфликте, пишет World Socialist Web Site. Как сообщает издание, Россия осудила действия Анкары, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бомбардировки продолжатся, пока «не будет уничтожен последний террорист». 27 апреля 2017 World Socialist Web Site

WSWS подсчитал, сколько человек погибнет от ядерного конфликта России и США В противовес примирительному тону Трампа представители американской элиты всерьёз рассматривают возможность «ограниченного» применения ядерного оружия против России, пишет World Socialist Web Site. Однако мало, кто из них задумывается, скольких жизней мирных граждан может стоить подобный шаг. Согласно американским исследованиям, от взаимных ядерных ударов России и США могут погибнуть свыше миллиарда человек. 22 февраля 2017 World Socialist Web Site

WSWS: Россиян не допустят до украинской приватизации Петр Порошенко стремится распродать государственные предприятия Украины, чтобы получить средства для решения многочисленных экономических проблем и удержания власти, пишет World Socialist Web Site. При этом, отмечает издание, Киев подчеркнуто предлагает госсобственность западным бизнесменам и не допускает к приватизации российские инвестиционные компании. 14 ноября 2015 World Socialist Web Site

WSWS уличил американский фильм о Путине в пропагандистских приемах Фильм «Путь Путина», показанный американским телеканалом PBS, обещает зрителям достоверную информацию о приходе российского президента к власти, однако на деле представляет собой смесь недомолвок и полуправды, пишет World Socialist Web Site. По мнению автора статьи, этот документальный фильм не более чем пропаганда, призванная оправдать конфронтацию США с Россией и обосновать необходимость смены режима в Москве. 10 сентября 2015 World Socialist Web Site

WSWS: К осаде «Крепости Европы» привела ближневосточная политика США В разворачивающемся на границах Европы миграционном кризисе виноваты власти США, уверяет автор статьи в World Socialist Web Site. Именно Вашингтон развязал кровавые войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии с целью установления господства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. При этом никого из американских политиков не привлекли к ответственности за эти военные преступления, утверждает журналист. 5 сентября 2015 World Socialist Web Site

WSWS: Антироссийская пропаганда добралась до немецких школ Бундесвер активизирует усилия по милитаризации немецкого общества и привлечению в свои ряды молодежи для отражения «новых угроз», в частности, со стороны России, пишет World Socialist Web Site. Кроме того, немецкая армия ведет масштабную агитацию в школах, чтобы готовить молодежь к «новым войнам», утверждает автор материала. 30 июня 2015 World Socialist Web Site

WSWS: Германия готовится повторить ошибку Гитлера В Германии полным ходом идет обновление вооруженных сил и уже фактически открыто обсуждается конфликт с Россией, пишет World Socialist Web Site. Немецкое руководство словно пытается повторить события Второй мировой и вновь ведет собственную страну к катастрофе, считает издание. 29 июня 2015 World Socialist Web Site

WSWS: «Российская агрессия» нужна Вашингтону, чтобы копать под Москву Западные СМИ оправдывают агрессивную политику Вашингтона в отношении России необходимостью противостоять «российской агрессии», пишет журналист World Socialist Web Site Найлс Уильямсон. Однако, по мнению Уильямсона, настоящим агрессором выступают именно Соединенные Штаты и своей «империалистической» политикой они рискуют довести мир до «ядерной катастрофы». 25 июня 2015 World Socialist Web Site