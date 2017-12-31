Габриэль: Европа изо всех сил старается помирить Россию и США — пока их ссорой никто не воспользовался Раздором между Россией и США могут воспользоваться другие страны, предостерёг в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, именно поэтому европейцы и прилагают «столько сил», чтобы вновь сблизить американцев и русских. 31 декабря 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Йозеф Блаттер: чемпионаты мира по футболу не покупаются Международная федерация футбола — организация некоррумпированная, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung Йозеф Блаттер. Мировые же первенства по футболу никогда на продажу не выставлялись, констатировал экс-глава ФИФА. 8 декабря 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: борщ и котлеты по-киевски дошли до немецкой провинции Раньше в западнонемецком Эссене едва ли можно было где-то попробовать блюда русской и украинской кухни, однако ресторан Babuschkas Kitchen исправил это упущение. Как сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung, теперь местные жители, наконец, получили возможность попробовать борщ или котлету по-киевски, а также окунуться в необычную для немцев атмосферу заведения. 23 июля 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: сирийский художник превратил Путина и Трампа в беспомощных беженцев На своих полотнах сирийский художник Абдулла Омар изображает могущественных политиков «максимально уязвимыми», пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung. При помощи красок он превращает лидеров различных стран в бездомных, попрошаек и беженцев, показывая их более человечными, отмечает немецкое издание. 31 мая 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Фийон: русские не склонят головы перед санкциями Запада — такой народ Необходимо «как можно скорее» отменить антироссийские санкции, заявил в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон. Россия не пойдёт на уступки, ведь русские — «это народ, который не склонит головы из-за экономических санкций», подчеркнул французский политик. 27 марта 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Шрёдер: Санкции и войска НАТО у границ РФ противоречат интересам Германии Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявил, что необходимо постепенно отказываться от санкций против России. Помимо этого экс-канцлер отметил вред, который наносит политике Берлина увеличение сил НАТО у российских границ. 15 февраля 2016 Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: «Фокусы» с картинкой показывает не только российское ТВ Неудивительно, что благодаря монтажу российские телезрители увидели все пять олимпийских колец раскрывшимися, пишет сайт немецкой газеты Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Каждая телекомпания мира стремится показать своей аудитории идеальное представление. Поэтому нередко монтаж применяют при трансляции футбольных матчей - как, например, на Чемпионате Европы в 2012 году. 10 февраля 2014 Westdeutsche Allgemeine Zeitung