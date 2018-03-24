WSJ: санкции против российских олигархов не сулят экономике Великобритании ничего хорошего Возможные санкции против российских олигархов в Великобритании могут привести к значительному снижению притока иностранных инвестиций в страну, передаёт The Wall Street Journal. Это грозит тяжёлыми последствиями Соединённому Королевству, ведь иностранные инвестиции «представляют собой центральную опору экономики с момента развала империи». 24 марта 2018 Wall Street Journal

Читатели Wall Street Journal недоумевают: зачем Америке русский газ, когда она сама экспортёр The Wall Street Journal опубликовала письма своих читателей, прокомментировавших поставки газа из России в Бостон. Один из них выразил недоумение: почему США, являющиеся страной — экспортёром газа, закупают российское голубое топливо. Он также отметил, что за сложившуюся ситуацию американцы должны «сказать спасибо» так называемому закону Джонса, регулирующему торговлю между американскими портами. 20 марта 2018 Wall Street Journal

Wall Street Journal: Запад только и может что топать ногами — и Путин это знает Ответ Запада на действия Путина в Европе, США и в Сирии пока что больше напоминает «топанье ногами» в сочетании с «жалобным воем», пишет The Wall Street Journal. Поэтому, как считает издание, единственный способ заставить российского президента начать считаться с Западом — это поставить под угрозу финансовые активы его ближнего окружения. 17 марта 2018 Wall Street Journal

WSJ рассмотрела варианты «британского возмездия» за отравление Скрипаля Британские власти пригрозили принять меры, если Москва не докажет свою непричастность к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, у Лондона достаточно широкий выбор возможностей. Он может ограничиться «банальностью»: выслать российских дипломатов и отменить официальные встречи. Либо пойти ещё дальше: заморозить счета приближённых к Кремлю людей или добиться скоординированных действий с союзниками по НАТО и ЕС. 13 марта 2018 Wall Street Journal

WSJ: ловушка или компромисс — в США не знают, как относиться к предложению Путина по миротворцам Американские политики не могут определиться со своим отношением к предложению главы Кремля Владимира Путина по размещению миротворческих сил ООН на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal. Одни считают это «сделкой с дьяволом» и «ловушкой», другие — наилучшим решением, которое сдвинет с мёртвой точки реализацию минских договорённостей. 21 февраля 2018 Wall Street Journal

WSJ: советскими методами Россия возрождает хоккейную «красную машину» Многие считают хоккеистов из России фаворитами Олимпиады в Пхёнчхане, отмечает Давид Готье-Вийяр из The Wall Street Journal. Действительно, главному тренеру Олегу Знарку, назначенному после провала в Сочи, удалось собрать талантливую команду. Однако нестабильные результаты спортсменов показывают, что жёсткие методы советской школы сегодня не всегда работают. 14 февраля 2018 Wall Street Journal

Эксперт WSJ предложил ответить на российское вмешательство «кибернаступлением на Кремль» Аналитик Януш Бугайский придумал, что должны предпринять США в ответ на «вмешательство» Москвы в американские выборы. В своей статье для The Wall Street Journal эксперт предлагает Вашингтону организовать хакерскую атаку, чтобы взломать и распространить «провокационную» электронную переписку российской элиты, тем самым усилив её внутреннюю борьбу и лишив поддержки простых граждан. 14 февраля 2018 Wall Street Journal

WSJ: российские спортсмены вполне заслуживают олимпийского золота за чувство стиля «Русские выглядят хорошо. Даже очень», — пишет для The Wall Street Journal Джейсон Гэй, имея в виду российскую олимпийскую форму. По мнению журналиста, новый комплект спортивной одежды выделяется своей простотой, чёткостью и элегантностью и сильно отличается от предыдущей, «цветастой и кричащей» формы. Именно поэтому, как считает Гэй, россияне вполне могут занять первое место на пьедестале олимпийской моды. 11 февраля 2018 Wall Street Journal

WSJ: гибель российского пилота осложнит поиск мирного решения по Сирии Уничтожение российского истребителя Су-25 в провинции Идлиб заметно снизило шансы мирного урегулирования в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Более того, по мнению издания, наступление правительственных сил в регионе рискует обострить противоречия между мировыми державами, оказавшимися по разные стороны в этом ближневосточном конфликте. 5 февраля 2018 Wall Street Journal

WSJ: с помощью инвестиций, дипломатии и военной техники Москва осваивается на «заднем дворе» США Москва, после холодной войны изрядно утратившая интерес к американскому «заднему двору», сегодня возвращается в Латинскую Америку, утверждает Бретт Форрест из The Wall Street Journal. Учитывая многочисленные сделки по сотрудничеству даже с самыми маленькими государствами Карибского бассейна, эксперты констатируют: Россия бросает США вызов в Западном полушарии. 2 февраля 2018 Wall Street Journal