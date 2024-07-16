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Америка не в ладах с собой — WSJ о растущей тревоге во всём мире после покушения на Трампа

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После покушения на Дональда Трампа союзники США начали переживать ещё сильнее, а противники - злорадствовать, пишет The Wall Street Journal. Америка производит впечатление страны, которая не в ладах с собой, и на которую нельзя положиться.
Америка не в ладах с собой — WSJ о растущей тревоге во всём мире после покушения на Трампа
AP

Покушение на Дональда Трампа, произошедшее так скоро после оплошности президента Байдена во время недавних президентских дебатов, усиливает за пределами США впечатление, что ведущая мировая сверхдержава вступает в необычайно неспокойный и непредсказуемый период, заставляя союзников сомневаться в ее надежности, а недругов — злорадствовать, пишет The Wall Street Journal.

 
Кадры окровавленного Трампа, которого спешно уводят со сцены, привлекли внимание всего мира, и для многих нарисовали картину Америки, которая все больше враждует сама с собой — страны с сильной экономикой, но дисфункциональной и опасно разделенной политической средой.
 
В столицах иностранных государств по всему миру попытка убийства Трампа и неоднократные ляпы Байдена изменили политические и дипломатические расчеты, заставив правительства многих стран готовиться ко второму президентству Трампа как наиболее вероятному сценарию из-за растущих опасений избирателей по поводу психического здоровья Байдена и вероятного всплеска симпатий к Трампу после неудачной попытки.
 
Один из обозревателей британской газеты заявил, что Трампа теперь «не остановить». Отчет, опубликованный в понедельник южнокорейской брокерской компанией Eugene Investment & Securities, был озаглавлен «Взлет Трампа и падение Байдена» и содержал рядом фотографии окровавленного Трампа, размахивающего кулаком в субботу, и споткнувшегося Байдена на мероприятии в Академии ВВС США в прошлом году.
 
Покушение на убийство, наряду с дебатами о возрасте Байдена, также дало новую жизнь излюбленному внешнеполитическому нарративу России о стремительном упадок Америки, сетует американская газета.
 
Высшие российские чиновники в воскресенье говорили о «самоубийственном предполагаемом состоянии» американской демократии, предсказывая, что страна находится на грани гражданской войны. Кремль обвинил администрацию Байдена в создании атмосферы, спровоцировавшей нападение.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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