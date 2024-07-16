Америка не в ладах с собой — WSJ о растущей тревоге во всём мире после покушения на Трампа

После покушения на Дональда Трампа союзники США начали переживать ещё сильнее, а противники - злорадствовать, пишет The Wall Street Journal. Америка производит впечатление страны, которая не в ладах с собой, и на которую нельзя положиться.

Покушение на Дональда Трампа, произошедшее так скоро после оплошности президента Байдена во время недавних президентских дебатов, усиливает за пределами США впечатление, что ведущая мировая сверхдержава вступает в необычайно неспокойный и непредсказуемый период, заставляя союзников сомневаться в ее надежности, а недругов — злорадствовать, пишет The Wall Street Journal.

Кадры окровавленного Трампа, которого спешно уводят со сцены, привлекли внимание всего мира, и для многих нарисовали картину Америки, которая все больше враждует сама с собой — страны с сильной экономикой, но дисфункциональной и опасно разделенной политической средой.

В столицах иностранных государств по всему миру попытка убийства Трампа и неоднократные ляпы Байдена изменили политические и дипломатические расчеты, заставив правительства многих стран готовиться ко второму президентству Трампа как наиболее вероятному сценарию из-за растущих опасений избирателей по поводу психического здоровья Байдена и вероятного всплеска симпатий к Трампу после неудачной попытки.

Один из обозревателей британской газеты заявил, что Трампа теперь «не остановить». Отчет, опубликованный в понедельник южнокорейской брокерской компанией Eugene Investment & Securities, был озаглавлен «Взлет Трампа и падение Байдена» и содержал рядом фотографии окровавленного Трампа, размахивающего кулаком в субботу, и споткнувшегося Байдена на мероприятии в Академии ВВС США в прошлом году.

Покушение на убийство, наряду с дебатами о возрасте Байдена, также дало новую жизнь излюбленному внешнеполитическому нарративу России о стремительном упадок Америки, сетует американская газета.

Высшие российские чиновники в воскресенье говорили о «самоубийственном предполагаемом состоянии» американской демократии, предсказывая, что страна находится на грани гражданской войны. Кремль обвинил администрацию Байдена в создании атмосферы, спровоцировавшей нападение.