В центре Вены неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской. Местная полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда.

Австрийские СМИ разглядели у себя под боком российских шпионов

Россия ищет способ обойти западные санкции и усиливает разведывательную деятельность в Австрии, считают местные журналисты. Для этого десятки агентов устанавливают контакты с министерствами экономики и иностранных дел. Сами министерства ничего не подтверждают, но и не опровергают; зато обещают наказать виновных - если утечка произошла, сообщает Vienna Online.