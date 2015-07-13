Рон Пол: Отказ России и Китая от доллара грозит экономике США крахом Вашингтон все увеличивает государственные расходы, в том числе на излишние субсидии и военную сферу. А именно по такому пути шла Греция, напоминает американский политик Рон Пол. В конечном счете это приведет к тому, что крупнейшие страны мира откажутся от доллара как резервной валюты, как уже постепенно отказываются Россия и Китай, и в экономике США наступит коллапс. 13 июля 2015 Ron Paul Institute for Peace and Prosperity

Рон Пол: Американские деньги для Украины - «это рецепт катастрофы» Палата представителей одобрила военный бюджет, который гарантирует Америке дальнейшие экономические и дипломатические проблемы, пишет американский политик Рон Пол. Особой критике он подвергает крайне непродуманное решение финансировать правительство Украины в войне против сепаратистских регионов, принятое вопреки всем попыткам восстановить мир в этой стране. 18 мая 2015 Ron Paul Institute for Peace and Prosperity

Политолог: Никаким фактам не унять американской «жажды крови» Американские политики продолжают обвинять Россию во вторжении на Украину даже без достоверных доказательств, пишет директор Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Дэниэл Макадамс на сайте организации. Макадамс критикует сенатора Джима Инхофа, предоставившего ложные фото войск РФ на Украине и не отказавшегося от своего мнения, даже когда обман был вскрыт. По словам автора статьи, никакие факты не встанут на пути жажды крови «неоконсервативных милитаристов» в США. 14 февраля 2015 Ron Paul Institute for Peace and Prosperity

Эксперт: США придумали «новую холодную войну» ради расширения ПРО Действия России в Крыму и на востоке Украины никак не дотягивают до глобальной угрозы, какой пытаются представить их США, пишет эксперт по безопасности Чарльз Найт на портале Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. В этой связи понятие «новая холодная война» может оказаться на руку сторонникам наращивания американского военного бюджета. С помощью столь яркого термина некоторые политические силы в Вашингтоне хотят продвигать развитие программы противоракетной обороны. 24 января 2015 Ron Paul Institute for Peace and Prosperity