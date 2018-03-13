Neue Zürcher Zeitung: Европа повлияет на Россию через недовольную молодёжь Хотя Владимир Путин представляет себя лидером, который поднимает престиж России в мире, он всё больше теряет симпатии молодого поколения, которое выросло за время его правления, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как считает швейцарское издание, ЕС и Германии необходимо поддерживать общественные изменения в России, причём работать нужно не только с либеральной оппозицией, которая составляет лишь малую часть общества, но и с патриотически настроенной молодежью. 13 марта 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: «газовое оружие» Кремля Украину больше не пугает Благодаря изменению рыночных условий, «сланцевой революции» и поставкам сжиженного газа Украина добилась «независимости от России», и «газовое оружие» Москвы больше не пугает Киев, пишет Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, из-за нежелания Кремля прекратить вооружённый конфликт украинцы «бесповоротно решили пойти по западному пути», добавляет издание. 3 марта 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: власти Австрии присмотрят за интернетом по «методу Штази» Правительство Австрии разрешило то, что ещё недавно само называло «методами Штази», пишет Neue Zürcher Zeitung. Новый пакет мер в сфере безопасности существенно расширит возможности государственного контроля, подчёркивает автор статьи Мерет Бауманн. 26 февраля 2018 Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung: Исландия не жаждет стать оплотом для сил НАТО Агрессивные действия России и модернизация её подводного флота заставили стратегов НАТО вспомнить об Исландии, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. США, по-видимому, намерены модернизировать свою закрытую в 2006 году исландскую базу Кеблавик, однако не все в Рейкьявике приветствуют эту идею, а часть правительства даже выступает за выход страны из альянса. 15 февраля 2018 Neue Zürcher Zeitung

Глава Международной федерации хоккея: наказать виновных россиян нужно, но наказание не должно быть оскорблением Не нужно делать российских спортсменов жертвами несправедливости МОК в допинговом скандале, однако наказание не должно превращаться в оскорбление, подчеркнул в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. По его мнению, россияне допускали ошибки, и виновных надо наказать, однако Россию несправедливо заклеймили позором, не позволив чистым спортсменам выступить на Олимпиаде под национальным флагом. 8 февраля 2018 Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung: новый «путинский миропорядок» становится реальностью Когда Владимир Путин впервые пришёл к власти, он был для многих «тёмной лошадкой» — однако сейчас он всё чаще заставляет Запад «плясать под свою дудку», выстраивая новый миропорядок, пишет Neue Zürcher Zeitung. И пока «демократические страны» продолжают спорить о различных вариантах дальнейшего развития ситуации, Путин ловко пользуется слабостями противника в своих интересах, хотя у него существенно меньше ресурсов, чем у НАТО, подчёркивается в статье. 7 февраля 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: исход переговоров в Сочи сомнителен, но работает на Кремль С помощью конференции в Сочи Кремль пытается продолжить «военные действия в Сирии дипломатическим путём», а также заработать внутриполитический капитал с оглядкой на президентские выборы в России, пишет Neue Zürcher Zeitung. Однако Москве до сих пор не удалось добиться «надёжного результата», о чём свидетельствует вторжение турок в Африн и отказ части оппозиции приехать на переговоры в Сочи, отмечает издание. 30 января 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: Кремль компенсирует «трудное положение» страны «ультранационализмом» Переизбрание Владимира Путина «давно не подлежит сомнению», так как российское руководство «не видит альтернативы», пишет Neue Zürcher Zeitung. «Затруднительное положение», в котором находится страна, Кремль стремится компенсировать «ультранационализмом» и имиджем борьбы с «западным разложением, украинским фашизмом и раковой опухолью исламизма», отмечает издание. 29 января 2018 Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung предрекает России возврат в эпоху брежневского застоя Российский президент Владимир Путин ведёт свою страну по пути экономической стагнации и самоизоляции, считает Neue Zürcher Zeitung. Сложившуюся сейчас в России ситуацию автор статьи Андреас Рюш сравнивает с брежневской эпохой «застоя и фатальной неготовности проводить реформы». При этом остановить главу Кремля сможет только его окружение, убеждён немецкий журналист. 27 января 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: экспансия России — это не отвлекающий манёвр, а реальность География внешнеполитических планов России стала в 2018 году шире, чем когда-либо после окончания холодной войны, и Западу необходимо с этим считаться, предупреждает Neue Zürcher Zeitung. Россия использует широкий спектр инструментов и уже успешно «обосновалась» во многих регионах мира. Её «экспансивные планы» — это не отвлекающий манёвр, а геополитическая реальность, подчёркивается в статье. 26 января 2018 Neue Zürcher Zeitung